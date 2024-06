Policías jubilados de Mérida tomaron la Gobernación para exigir el pago de sus prestaciones

Credito: RFA

21-06-24.-Un grupo de policías jubilados del estado Mérida se trasladó este miércoles 19 de junio hasta la sede del poder Ejecutivo en la región para exigir el pago de sus prestaciones sociales.



Los manifestantes dijeron a Radio Fe y Alegría Noticias que muchos salieron jubilados en 2015 y aún no reciben el pago de sus beneficios.



Aseguraron que en reiteradas oportunidades han solicitado al Gobernador de la entidad, Jehyson Guzmán, el pago de su dinero producto de años de servicio, sin embargo, no han obtenido respuestas.



Temen que con la devaluación del bolívar, el recurso pierda más valor. El grupo de policías jubilados de Mérida señaló que su calidad de vida se ha visto mermada pues es muy poco lo que perciben y no les alcanza ni para comprar sus medicamentos.

