Venezolanos deben solicitar visa estampada para ingresar a Panamá

Pasaporte venezolano Credito: Archivo

26-08-22.-Desde este 24 de agosto los venezolanos que deseen ingresar a Panamá deberán solicitar Visa Estampada ante la Oficina Consular de Panamá en el país en que se encuentren.



Así lo estableció el gobierno panameño a través del Decreto Nro. 77 del 24 de agosto de 2022, publicado en Gaceta Oficial Nro. 29.606 este miércoles, donde “adopta medidas en relación con el ingreso de ciudadanos venezolanos a la República de Panamá y dicta otras disposiciones”.



“Los extranjeros de nacionalidad venezolana que requieran ingresar al territorio de la República, deberán solicitar Visa Estampada ante la Oficina Consular de Panamá en el país en que se encuentren, de acuerdo con los procedimientos y requisitos establecidos en el Decreto Ley 3 de 2008, el Decreto Ejecutivo 20 de 8 de agosto de 2008 y el Decreto Ejecutivo No. 473 de 23 de agosto de 2017”, ordena el artículo 1 de la nueva normativa migratoria panameña.



Excepciones



Mientras el artículo 2 señala que “quedan exceptuados de lo dispuesto en el presente Decreto Ejecutivo, los extranjeros de nacionalidad venezolana que posean visa o residencia vigente, debidamente expedida por algunos de los países comprendidos en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 521 de 6 de agosto de 2018”.



Con carácter transitorio la medida estipula que “todas aquellas solicitudes que se encuentren en proceso a la fecha de promulgación de este Decreto Ejecutivo, serán atendidas de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 612 de 22 de octubre de 2018, hasta concluir con su respectivo trámite”.



Anula Decreto Ejecutivo 612



La nueva normativa deroga al Decreto Ejecutivo No. 612 de 22 de octubre de 2018 con el que se creó la Oficina de Asuntos Humanitarios para los Residentes Venezolanos con la finalidad de atender las solicitudes de reagrupación familiar por motivos humanitarios y de unión familiar.



No obstante, “en el ejercicio de una de las funciones principales del Órgano Ejecutivo en cuanto a la implementación de políticas migratorias que garanticen una efectiva gestión de administración, supervisión, control y aplicación de las normas migratorias vigentes, que no impliquen distinción ni privilegios a los ciudadanos extranjeros, se estima conveniente homologar el tratamiento migratorio dado a los ciudadanos venezolanos que ingresan a este país, a los procedimientos migratorios establecidos en el Decreto Ley No. 3 de 2008, reglamentado por el Decreto Ejecutivo No. 320 de 8 de agosto de 2008 y el Decreto Ejecutivo No. 473 de 23 de agosto de 2017”, considera el decreto.



Desde octubre de 2017 Panamá impuso el requisito de visa a los venezolanos que desean ingresar a su territorio.



Actualmente 100 países en el mundo exigen visa a los venezolanos, de los cuales 31 se encuentran en América Latina.

La fuente original de este documento es:

UN (https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/mas-vida/venezolanos-deben-solicitar-visa-estampada-para-entrar-a-panama/)