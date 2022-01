Rusia: El Kremlin sostiene que respetará la soberanía de Cuba y Venezuela en lo relativo a bases militares

17.01.22 - El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, a la pregunta de si Rusia se plantea instalar bases militares en Cuba y Venezuela, llamó a no olvidar que son Estados soberanos, si bien reconoció la preocupación del Kremlin por la seguridad nacional.



"Estamos hablando de Estados soberanos, no lo olvidemos. Dado el contexto actual, desde luego, Rusia está pensando cómo podría garantizar la seguridad propia", declaró Peskov a los periodistas.



El 13 de enero, el viceministro de Exteriores ruso Serguéi Riabkov mencionó un hipotético despliegue de infraestructura militar de Rusia en Cuba y Venezuela. "No quiero confirmar nada, pero tampoco voy a refutar nada aquí", se limitó a decir Riabkov al canal de televisión RTVI.



El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, por su parte, advirtió de que Washington respondería de forma contundente al eventual despliegue de tropas rusas en América Latina.



En junio pasado, el titular de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, resaltó durante la Conferencia de Seguridad de Moscú la colaboración con Cuba, Nicaragua y Venezuela en el ámbito militar. El ministro ruso destacó también los avances en la cooperación con Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Perú y Uruguay.



Además, en noviembre pasado, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó el ingreso de naves, aeronaves y personal militar extranjero con fines de intercambio y asistencia humanitaria, procedentes de varios países, incluida Rusia.



En 2002, Rusia cerró su centro de escucha radioelectrónica en Lourdes (Cuba) y su base naval en Cam Ranh (Vietnam).



La base de Lourdes fue el mayor centro soviético de espionaje radioelectrónico fuera del territorio nacional con el que los rusos controlaban todo el hemisferio occidental.