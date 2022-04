Central sindical CUTV reitera su exigencia: Indexación salarial para los trabajadores venezolanos

Protesta de trabajadores de Cantv Credito: CP

29-04-22.-Pedro Eusse, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV), explica que agotaron “todos los esfuerzos posibles” para ser incluidos en el diálogo social celebrado esta semana en Caracas con la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Pese a todos los intentos, les impidieron el acceso. “El Ministerio del Trabajo lo que ha hecho es excluir a la central sindical clasista de Venezuela afiliada a la Federación Sindical Mundial (CUTV), y solamente están allí una central sindical progubernamental y otras que, salvo excepciones, están siendo parte de un pacto para legitimar las políticas neoliberales que está aplicando el gobierno venezolano”, apunta Eusse.



También hay sectores sindicales de base que quedaron fuera de este proceso, criticó Eusse en declaraciones a los medios de comunicación, este jueves 26 de abril, a las puertas del Hotel Renaissance (donde se realizaron las reuniones con la OIT).



“ES importante que haya espacios donde las organizaciones podamos expresar los problemas, las necesidades y las propuestas de los trabajadores y trabajadoras, pero no podemos ilusionarnos: la conciliación de clases no es la salida, sino la lucha”.



Eusse explicó que la CUTV mantiene su demanda de “indexación de salarios y pensiones al nivel de la canasta básica. Esa es una de las banderas principales de este 1 de mayo, porque se está manipulando con el salario y se están creando condiciones para que los trabajadores no puedan conquistar salarios dignos y suficientes”.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 296 veces.

La fuente original de este documento es:

CP (https://contrapunto.com/economia/laboral/central-sindical-cutv-reitera-su-exigencia-indexacion-salarial-para-los-trabajadores-venezolanos/)