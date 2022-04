El personal de enfermería fue el más contagiado de COVID-19 en el primer trimestre de 2022

Credito: RFA

16-04-22.-En un reciente informe de la organización Monitor Salud se refleja que en el primer trimestre de 2022, 1.971 trabajadores de la salud se contagiaron de COVID-19.



Según esta estadística el personal con más contagios fue el perteneciente a enfermería con 412 casos, seguido de los obreros con 338 contagios y los médicos con 282 contagios registros.



El estudio de Monitor Salud también aporta otros elementos que registran las condiciones de los hospitales y del servicio público de salud en algunos centros del país.



Destacan, por ejemplo, que «el 45% de los 90 días del primer trimestre de 2022, los centros de salud monitoreados, sufrieron alguna clase de problema con el funcionamiento de su respectiva morgue. Lo anterior equivale a decir que las morgues de estos hospitales estuvieron fuera de funcionamiento 40 días y medio».



Añaden que en las salas de emergencias no hubo tapabocas el 40% del tiempo de estos 3 meses. También, el 40% del tiempo no hubo guantes y el 59% no hubo protección ocular/ facial. En niveles suficientes solo hubo tapabocas el 8% del tiempo, guantes el 7% del tiempo y protección ocular/ facial el 5%.



En la hospitalización de los centros de salud monitoreados no hubo tapabocas el 44% de tiempo (equivalente a 40 días); no hubo guantes el 46% del tiempo (equivalente a 41 días) y no hubo protección facial/ocular el 58% del tiempo (equivalente a 52 días). Mientras que niveles suficientes solo se registró tapabocas el 7% del tiempo, guantes el 7% del tiempo y protección ocular/ facial el 5%.



Así como lo ha destacado la Organización Mundial de la Salud y la Academia Nacional de la Medicina, para Monitor Salud la pandemia del Coronavirus aún no ha cesado.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 149 veces.

La fuente original de este documento es:

RFA (https://www.radiofeyalegrianoticias.com/el-personal-de-enfermeria-fue-el-mas-contagiado-de-covid-19-en-el-primer-trimestre/)