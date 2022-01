Pensionados y jubilados protestaron a nivel nacional: “con sueldos miserables nos están matando de hambre”

Credito: LID

20-01-22.-Una vez más los trabajadores pensionados volvieron a las calles en distintas regiones del país reclamando salarios al nivel de la canasta básica y pensiones dignas. La protesta se hizo sentir en Caracas, Bolívar, Zulia, Falcón y muchas otras de las entidades nacionales. La agobiante situación y las calamidades que se vienen padeciendo han hecho volver a los trabajadores a las protestas desde inicios de año.



Este 19 de enero los jubilados y pensionados del país realizaron su primera protesta del año 2022. En Caracas se concentraron en la plaza de la Moneda, en el centro de Caracas. Con grandes pancartas en las que se podía leer “con sueldos miserables nos están matando de hambre” y “Maduro es miseria”, los pensionados alzaron su voz para exigir respeto de sus derechos y reivindicaciones luego de haber dado su vida trabajando.



El vicepresidente de la Asociación Nacional de Trabajadores Jubilados de los Seguros Sociales, Carlos Julio Rivera, recalcó que los ingresos que perciben son insuficientes y calificó de estafa los precarios servicios del Ivss en medio de la profunda crisis económica. En relación con los ingresos, afirmó: “No alcanzan para comprar medicamentos ni para vestir. Aquí nos están estafando. Cobrando el Seguro Social a los trabajadores y resulta que no hay un servicio que preste el rector de la seguridad social de este país”, dijo Rivera, citado por Unión Radio.



"El gobierno sigue empeñado de una manera sistemática, continua, y progresiva, en el exterminio de las personas de la tercera edad", denunció Luis Cano, coordinador del Frente en Defensa de los pensionados y jubilados durante la actividad. Explicó que actualmente, un pensionado cobra 7 bolívares al mes que equivalen a solo 1,45 dólares, "cuando en este momento la canasta básica ya pasó los 400 dólares, pero nosotros estamos condenados a una pensión de 7 bolívares".



El martes 18 de enero el Gobierno de Maduro anunció con bombos y platillos el gobierno la diferencia del bono de guerra que era de 7 bolívares y ahora le subieron 3, para llevarlo a 10 bolívares, lo que no es más que una burla hacia los pensionados. “No nos quedaremos callados” remarcaban los trabajadores jubilados durante la protesta, quienes eran acompañados también por trabajadores activos.



"Aquí todos vamos a morir de hambre, o enfermos porque no tenemos para comprar las medicinas ni para hacernos los exámenes para controlar las enfermedades. Esto es la peor pesadilla hecha realidad que jamás pensé vivir en mis años dorados", señalaba Rosa Ribas, maestra jubilada, en declaraciones a la prensa.



Por su parte en Falcón las protestas se dieron tanto en Punto Fijo como en Coro. “Con 7 bolívares mensuales no comemos ni un día”, gritaron a viva voz los pensionados de Punto Fijo. Repudiaron tener que depender de un “mísero bono de 7 bolívares que entrega el gobierno nacional y que no les cae a todos”, cuando dieron más de 30 años de su vida al servicio del sistema de salud, declaraba el presidente del Comité de Jubilados del Seguro Social de Paraguaná, (Cojusespa), Arturo Lugo.



En representación de los 700 trabajadores pensionados y jubilados de la península de Paraguaná, el Presidente de Cojusespa entregó un documento con propuesta de mejoras de atención y salarios para este sector a la presidenta de la oficina administrativa del IVSS. Los trabajadores pensionados denunciaban también que no tienen ningún beneficio y reclaman una atención digna para los trabajadores en los hospitales, asegurando que desde hace cinco años dejaron de funcionar muchos servicios como: laboratorio, rayos X, odontología, banco de sangre y atenciones médicas.



En Coro se concentraron frente a la sede del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Jesús María Hernández, exsecretario general del Sindicato de Obreros y Empleados del Seguro Social, señaló que se congregaron atendiendo una convocatoria nacional para reclamarle al gobierno nacional que cumpla con el artículo 91 de la Constitución, asignándole un salario justo a los trabajadores venezolanos. “Reclamamos un mes aguinaldo que nos quedaron debiendo y el bono de compensación de 46 bolívares, dicho reclamo lo vamos a sostener, hasta tener respuesta positiva de parte de las autoridades del IVSS”, dijo.



En el estado Bolívar las protestas se dieron tanto en Ciudad Bolívar como en Ciudad Guayana. Desde la sede del Instituto Venezolano del Seguro Social (IVSS ), en el paseo Meneses en Ciudad Bolívar, los jubilados y pensionados del Instituto protestaron contra los atropellos, por salarios dignos y entrega de medicinas completas para el cumplimiento de los tratamientos para diversas enfermedades.



La presidenta de la Asociación de Jubilados, Pensionados y Sobrevivientes del IVSS, Isolina España, denunciaba que actualmente son atropellados por parte de las autoridades del instituto local, quienes les ha negado las medicinas y la entrega de un espacio físico en donde se puedan reunir para realizar asambleas informativas y jornadas sociales. “Nos entregan 7 pastillas para una sola patología, somos 200 jubilados y pensionados acá en Bolívar por el instituto, eso no nos alcanza para nada y no tenemos los recursos para poder adquirir a través de medios privados”, denunciaba.



Asimismo, durante la protesta condenaban que el pago que recibe un pensionado y/o jubilado sea de 7 bolívares más 3 bonos por concepto de bono de alimentación, monto que solo les alcanza para comprar una harina de maíz. “Nos estamos alimentado solo de carbohidratos, no comemos proteínas porque el salario no nos alcanza, muchos de nosotros dependemos de familiares, de nuestros hijos para poder sobrevivir porque con esa pírrica pensión no hacemos nada”, denunciaba.



En Ciudad Guayana, en sintonía con la convocatoria nacional, los jubilados y pensionados de las empresas básicas se concentraron en las afueras de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), en Altavista, Puerto Ordaz en rechazo a los pírricos montos de pensión y al “plan de exterminio” del gobierno venezolano contra los adultos mayores.



Es una injusticia lo que estamos viviendo actualmente luego de haber entregado años de servicios tanto en las industrias del hierro, acero, aluminio, entre otros. “Ahora estamos a un paso de la indigencia por percibir una pensión de menos de dos dólares mensuales y un bono de alimentación de tres bolívares con el que se suponen debemos adquirir medicinas y alimentos durante un mes”, denunciaban. En Guayana la protesta de los jubilados y pensionados contó con el apoyo de los trabajadores activos de las empresas básicas.



En el Zulia, los jubilados y pensionados llevaron a cabo su protesta frente a la sede principal del seguro social en la ciudad de Maracaibo. “No puede ser que la pensión sean 7 bolívares, con eso no podemos comprar nada, la medicina que compramos los diabéticos e hipertensos pasan de 25 dólares, presidente mire este cuadro lamentablemente trabajamos 30 y cuarenta años en la administración pública para que nos paguen 7 bolívares”, reclamaba Ángel Morales, jubilado de la Contraloría.



Catalogan como un abuso el último ajuste salarial que fue de Bs. 3. Así lo hizo saber Julio Zabala, jubilado del Consejo Legislativo del estado: “No queremos más bonos de guerra, queremos una pensión justa que nos permita a cada uno de nosotros comprar nuestros medicamentos y alimentos”. Al mismo tiempo que enfatizaba que “Aquí estamos exigiendo tener una vejez digna y un pago de una pensión que nos permita resolver la situación que nos toca vivir, vamos a seguir luchando por nuestros derechos constitucionales, usted señor presidente nos está matando de hambre”.



Y así, con el mismo tono e iguales exigencias se realizaron otras protestas y manifestaciones en las otras entidades nacionales. En todas las ciudades en que protestaron señalaban que el 2022 será un año de constantes protestas por parte de todos los jubilados y pensionados del país.



La política antiobrera del Gobierno de Maduro continúa condenando al conjunto de los trabajadores y las trabajadoras activos y jubilados a la peor de la miseria. Desde inicio de año los reclamos obreros han vuelto a hacerse sentir en distintos lugares del país tal como se venían desarrollando a finales de año en los más diversos sectores de la industria, servicios, empleados públicos y pensionados. Concentrar todas las protestas en una gran jornada nacional de lucha está planteado para hacer sentir los reclamos. Las organizaciones sindicales tienen planteado ponerse al frente levantando un verdadero plan de lucha para derrotar las políticas y paquetazos del Gobierno de Maduro.

