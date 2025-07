Avión espía de EEUU violó normas aeronáuticas durante jornada electoral, denunció Padrino López

Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela Credito: Web

28-07-25.-El Vicepresidente Sectorial de Defensa y Soberanía, Vladimir Padrino López denunció en horas de la noche de este domingo 27 de julio un espionaje de un avión de EEUU en las costas del país.



“Un avión RC135 de la fuera aérea de EEUU, un avión de espionaje por Maiquetía. No estaba autorizado; ha violado las normas aeronáuticas.”, recalcó el Ministro.



Sin embargo, López aclaró que la aeronave estadounidense "no ha violado la soberanía del espacio aéreo" venezolano, pero sí ha "violado las normas aeronáuticas" al ingresar a la FIR, donde la autoridad es Venezuela.



El alto mando militar calificó el incidente como una acción inaceptable, especialmente por ocurrir durante un día de elecciones en Venezuela.



"Ellos se antojaron de hacerlo ahorita en elecciones", afirmó Padrino López, quien rechazó categóricamente lo que describió como una "postura imperial, superior, supremacista de no respetar las reglas, el Estado de derecho mundial".



En este caso, se refirió a las normas y espacios de seguridad para la navegabilidad de aeronaves en la región de información venezolana.



El General en Jefe destacó que la Aviación Militar Bolivariana ha interceptado en "innumerables ocasiones" a aeronaves que acostumbran a realizar este tipo de acciones.



Reafirmó el compromiso de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de mantener "permanentemente ejerciendo nuestra soberanía en todo el espacio", incluyendo el Esequibo, la fachada atlántica y caribeña, y las fronteras occidentales y sur del país.



Confianza depositada

Asimismo, felicitó al Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB), GJ Domingo Hernández Lárez, a todo su Estado Mayor Conjunto y a todo el Sistema Defensivo Territorial por el trabajo que han realizado con el Plan República 2025.



Asimismo, agradeció al pueblo de Venezuela por la confianza depositada en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).



"Son siete elecciones en un año y nuestra #FANB se ha engranado con el ente electoral para garantizar el derecho del voto.. Seguiremos desplegados, patrullando las calles, garantizando el orden interno y la defensa de toda nuestra soberanía nacional.".



*Noticia al Día / VTV

