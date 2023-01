EEUU emite exención de sanciones que permite transacciones con extinto parlamento venezolano

El gobierno de Estados Unidos emitió una exención de sanciones que autoriza transacciones estadounidenses con la extinta Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por la oposición, informó el lunes el Departamento del Tesoro en un aviso.



"Las personas estadounidenses están autorizadas a participar en todas las transacciones prohibidas por EO 13.850, modificada por EO 13.857, e incorporadas en el VSR (Reglamento de Sanciones de Venezuela, por sus siglas en inglés), que involucren a cualquier persona nombrada o designada por, o cuyo nombramiento o designación sea retenido por, el IV Asamblea Nacional, su Comisión Delegada, o una Entidad de la IV Asamblea Nacional a la junta directiva (incluida cualquier junta directiva ad hoc) o como funcionario ejecutivo de una entidad del Gobierno de Venezuela (incluidas las entidades de propiedad o controladas, directa o indirectamente, por el Gobierno de Venezuela)", dice el aviso.



Sin embargo, el Departamento del Tesoro aclaró que la exención de sanciones no se aplica a ninguna transacción que involucre a la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela convocada por el presidente Nicolás Maduro o la Asamblea Nacional con sede el 5 de enero de 2021, incluidos sus respectivos miembros y personal.



Los contactos entre Estados Unidos y Venezuela se reanudaron en cierta medida en marzo de 2022, cuando el presidente, Joe Biden, envió una delegación a Caracas para negociar con el gobierno de Maduro el tema del suministro de petróleo en medio de la crisis energética amplificada por las sanciones occidentales contra Rusia.



Las conversaciones sobre un posible deshielo en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela comenzaron luego de informes de que la oposición venezolana estaba lista para desconocer al líder opositor venezolano Juan Guaidó, y Estados Unidos indicó que no interferiría en el proceso.



El viernes, la oposición venezolana apoyó, en una segunda audiencia, la eliminación del autodenominado "Gobierno interino" que encabeza Guaidó desde 2019.



¿Cuáles son las prohibiciones, a quiénes afectan?



Los ciudadanos estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones con el Gobierno de Venezuela, con aquellas entidades con las que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro tiene de manera directa o indirectamente una participación de hasta el 50% o más, explica Ofac.



Lo anterior incluye al Banco Central de Venezuela (BCV)y a Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa). Sin embargo, la Ofac ha extendido algunas exenciones en lo referido por ejemplo a los sectores de salud y educación en ese país.



"Las personas estadounidenses no tienen prohibido realizar transacciones que involucren al país o al pueblo de Venezuela, siempre que no estén involucradas personas bloqueadas o cualquier conducta prohibida por cualquier otra orden ejecutiva que imponga medidas de sanción relacionadas con la situación en Venezuela", especifica el comunicado del lunes.



¿Qué significa la actualización para la IV Asamblea Nacional?



Ahora la Ofac autoriza todas las transacciones "que involucren a la IV Asamblea Nacional, su comisión delegada", así como a cualquier entidad establecida por la institución opositora.



¿Cuándo proscriben las sanciones a Pdvsa?



El Tesoro de Estados Unidos explica que las prohibiciones concluirán el día en que Pdvsa sea transferida "a un Gobierno elegido democráticamente que se comprometa a tomar acciones concretas y significativas para combatir la corrupción, restaurar la democracia y respetar los derechos humanos".



¿Pueden los estadounidenses participar?



En sentido general, los estadounidenses tienen prohibido hacer cualquier transacción o acuerdo sobre la reestructuración de la deuda. "La Ofac consideraría las solicitudes de licencia que involucren cualquier nueva deuda o capital caso por caso, y basaría las determinaciones de licencia en los hechos y circunstancias de la solicitud en particular".

Ayer el Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, anunció que solicitó el arresto de tres exdiputadas que formaron parte de la junta directiva de la Asamblea Nacional opositora electa en 2015 por usurpación de funciones y apropiación de activos del Estado, entre otros cargos.



Con información de Sputniknews / Sumaríum.

