Arqueólogos utilizan IA para descubrir 303 geoglifos desconocidos cerca de las Líneas de Nazca

Líneas de Nazca

26 de septiembre de 2024.- Los arqueólogos que utilizan inteligencia artificial (IA) han descubierto cientos de nuevos geoglifos que representan loros, gatos, monos, orcas e incluso cabezas decapitadas cerca de las Líneas de Nazca en Perú , en un hallazgo que casi duplica el número de figuras conocidas en el enigmático sitio arqueológico de 2.000 años de antigüedad.



Un equipo del Instituto Nazca de la Universidad japonesa de Yamagata, en colaboración con IBM Research , descubrió 303 geoglifos previamente desconocidos de humanos y animales, todos de tamaño más pequeño que los vastos patrones geométricos que datan del año 200 al 700 d. C. y se extienden a lo largo de más de 400 kilómetros cuadrados de la meseta de Nazca.



Las nuevas figuras, que datan del año 200 a. C., brindan una nueva comprensión de la transición de la cultura Paracas a los Nazcas, quienes luego crearon las icónicas figuras de colibríes, monos y ballenas que forman parte del sitio del Patrimonio Mundial de la Unesco, la atracción turística más popular de Perú después de Machu Picchu .



“El uso de IA en la investigación nos ha permitido mapear la distribución de geoglifos de manera más rápida y precisa”, dijo el arqueólogo Masato Sakai de la Universidad de Yamagata, al presentar la investigación en una conferencia de prensa en la embajada de Japón en Lima el lunes.



El uso de IA combinada con drones que vuelan a baja altura revolucionó la velocidad y el ritmo con el que se descubrieron los geoglifos, según un artículo de investigación publicado esta semana en las Actas de la Academia Nacional de Ciencias (PNAS).



El documento indicó que si bien “tomó casi un siglo descubrir un total de 430 geoglifos figurativos de Nazca”, utilizando un sistema de inteligencia artificial que cubre toda la región de Nazca “tomó solo seis meses descubrir 303 nuevos geoglifos figurativos”.



El modelo de IA detectó de manera eficiente muchos de los geoglifos de relieve más pequeños que eran más difíciles de ver a simple vista.



También pudo analizar grandes cantidades de datos geoespaciales generados por drones para identificar áreas donde podrían encontrarse más geoglifos.



Johny Isla, arqueólogo jefe de Perú para las Líneas de Nazca, dijo que el uso de drones e IA representa un salto cuántico para el estudio arqueológico en la zona.



“Con un dron se pueden recorrer varios kilómetros en un día”, explica por teléfono desde Nazca. “Lo que antes llevaba tres o cuatro años, ahora se puede hacer en dos o tres días”.



Agregó que los geoglifos recién descubiertos eran tan pequeños, de entre tres y siete metros de diámetro, que no habrían sido detectados por los vuelos del pasado que descubrieron las imágenes, líneas y trapecios gigantes que entrecruzan la vasta llanura desértica de Nazca.



Las misteriosas líneas que atraen a decenas de miles de turistas cada año incluyen una misteriosa figura humanoide conocida como el “astronauta”, animales y vastos patrones geométricos que incluyen espirales y trapecios perfectamente formados que se extienden por kilómetros.



Los nuevos geoglifos también diferían de los vastos patrones geométricos y figuras zoomorfas de la cultura Nazca en su significado, explicó Isla.



“Podemos decir que estos geoglifos fueron hechos por humanos para humanos, a menudo muestran escenas de la vida cotidiana”, dijo. “Mientras que los geoglifos del período Nazca son figuras gigantescas hechas en superficies mayoritariamente planas para ser vistas por sus dioses”.



Los geoglifos más antiguos y más pequeños podrían haber sido utilizados como signos, dijo, o representar grupos familiares o de parentesco, pero probablemente carecían del significado ritual vinculado al agua y la fertilidad de las líneas más grandes, dibujadas más tarde.



Las nuevas figuras incluían grandes geoglifos lineales que representaban principalmente animales salvajes, pero también incluían figuras sangrientas que mostraban humanos sosteniendo cabezas decapitadas, humanoides abstractos y camélidos domesticados, como llamas y alpacas.