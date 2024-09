La Tierra tendrá dos lunas durante un par de meses

24 de septiembre de 2024.- El firmamento de la Tierra tendrá un nuevo integrante, pero no por mucho tiempo. Un cuerpo celeste quedará atrapado temporalmente por la gravedad de nuestro planeta, por lo que se convertirá en una “miniluna” durante aproximadamente dos meses.



Los astrónomos Carlos de la Fuente Marcos y Raúl de la Fuente Marcos publicaron en Research Notes of the American Astronomical Society (ASS) que el asteroide 2024 PT5 quedará atrapado por la gravedad de la Tierra. Se calcula que esto ocurrirá entre el 29 de septiembre próximo hasta el 25 de noviembre.

¿Podremos ver la miniluna?



No te entusiasmes demasiado con la idea de tener dos lunas rondando la Tierra. El visitante temporal no será tan fácil de ver. Mide tan solo entre 10 a 11 metros de diámetro, lo que equivale al tamaño de un bus. Además de sus dimensiones pequeñas, es demasiado tenue incluso para los telescopios aficionados.



“El objeto es demasiado pequeño y oscuro para los telescopios y binoculares de aficionados típicos; sin embargo, el objeto está dentro del brillo de los telescopios típicos utilizados por astrónomos profesionales”, sostuvo Carlos de la Fuente Marcos al portal especializado Space. “Se necesita un telescopio con un diámetro de al menos 30 pulgadas más un detector CCD o CMOS para observar este objeto… un telescopio de 30 pulgadas y un ojo humano detrás de él no serán suficientes”, precisó.



Si bien 2024 PT5 orbitará la Tierra durante un par de meses, regresará a nuestro mundo el año próximo. Se calcula que el 9 de enero de 2025, el pequeño asteroide se aproximará a unos 1.8 millones de kilómetros.

¿Existen otros ejemplos de minilunas que se han observado en la historia?



Esta no es la primera vez que un asteroide ha caído en las garras de la gravedad de la Tierra. En 2006, el cuerpo celeste bautizado 2006 RH120 orbitó nuestro planeta aproximadamente durante un año.



Asimismo, se supo que 2022 NX2 estuvo rondando nuestro mundo como una miniluna entre 1981 y mayo de 2022, cuando finalmente se despidió de nuestra órbita.

¿Qué es una miniluna?



Una miniluna es un cuerpo del espacio, como un asteroide, que temporalmente se queda en la órbita de un planeta. Para ser considerado una miniluna de la Tierra, el profesor De la Fuente Marcos explica que un cuerpo entrante debe llegar a nuestro mundo a una distancia de alrededor de 2.8 millones de millas (4.5 millones de kilómetros) y a una velocidad constante de aproximadamente 2 200 mph (3 540 km/h).

Esta nota ha sido leída aproximadamente 657 veces.