Detectan malware para Android que permite hacer retiros no autorizados en cajeros automáticos

Referencial Credito: Web

23-09-24.-El equipo de investigación de ESET descubrió una campaña dirigida a clientes de distintos bancos cuyo objetivo principal era facilitar retiros no autorizados de cajeros automáticos de las cuentas de las víctimas.



El malware denominado como NGate, tiene la capacidad única de transmitir datos de tarjetas de pago a través de una aplicación maliciosa instalada en el dispositivo Android afectado, al teléfono Android rooteado del atacante.



Los atacantes combinaron técnicas maliciosas estándar (ingeniería social, phishing y malware para Android) en un nuevo escenario de ataque; ESET sospecha que se enviaron mensajes que suplantaban, en este caso, a bancos checos a clientes telefónicos aleatorios, y atraparon a clientes de tres bancos.



Según los datos del Servicio de Inteligencia de ESET, el grupo había operado desde noviembre de 2023 en Chequia y, a partir de marzo de 2024, la calificación de las técnicas del grupo mejoró mediante la implementación del malware NGate para Android.



Los atacantes pudieron clonar datos NFC (Near Field Communication / Comunicación de Campo Cercano) de las tarjetas de pago físicas de las víctimas utilizando NGate y retransmitir estos datos al dispositivo de un atacante, que luego pudo emular la tarjeta original y retirar dinero de un cajero automático.



Esta es la primera vez que se identificó este malware para Android con esta capacidad en uso en la naturaleza, y sin que las víctimas hayan tenido sus dispositivos rooteados.



Las víctimas descargaron e instalaron el malware después de haber sido engañadas al pensar que se estaban comunicando con su banco y que su dispositivo estaba comprometido. En realidad, las mismas sin saberlo habían comprometido sus propios dispositivos Android al descargar e instalar una aplicación desde un enlace en un mensaje SMS engañoso sobre una posible declaración de impuestos. Desde ESET destacan que NGate nunca estuvo disponible en la tienda oficial Google Play.



En caso de que el método falle, los atacantes tienen un plan alternativo para transferir fondos de las cuentas de las víctimas a otras cuentas bancarias.



“No hemos visto esta novedosa técnica de retransmisión NFC en ningún malware para Android descubierto anteriormente. La técnica se basa en una herramienta llamada NFCGate, diseñada por estudiantes de la Universidad Técnica de Darmstadt, Alemania, para capturar, analizar o alterar el tráfico NFC; por lo tanto, llamamos a esta nueva familia de malware NGate”, comentó Lukáš Štefanko, Investigador de ESET quien descubrió la amenaza y la técnica.



La eficiencia de NGate



NGate también solicita a sus víctimas que ingresen información confidencial como su ID de cliente bancario, fecha de nacimiento y el código PIN de su tarjeta bancaria.



También les pide que activen la función NFC en sus teléfonos inteligentes. Luego, se les indica a las víctimas que coloquen su tarjeta de pago en la parte posterior de su teléfono inteligente hasta que la aplicación maliciosa reconozca la tarjeta.



Además de la técnica utilizada por el malware NGate, un atacante con acceso físico a las tarjetas de pago puede copiarlas y emularlas.



Esta técnica podría ser empleada por un atacante que intente leer tarjetas a través de carteras, billeteras, mochilas o fundas de teléfonos inteligentes que contengan tarjetas sin supervisión, especialmente en lugares públicos y concurridos. Este escenario, sin embargo, generalmente se limita a realizar pequeños pagos sin contacto en puntos de terminales.



Recomendaciones contra NGate

“Para garantizar la protección contra ataques tan complejos es necesario utilizar ciertas medidas proactivas contra tácticas como el phishing, la ingeniería social y el malware para Android.



Esto significa verificar las URL de los sitios web, descargar aplicaciones de las tiendas oficiales, mantener los códigos PIN en secreto, usar aplicaciones de seguridad en los teléfonos inteligentes, desactivar la función NFC cuando no sea necesaria, usar fundas protectoras o usar tarjetas virtuales protegidas por autenticación”, aconseja Štefanko.









Esta nota ha sido leída aproximadamente 610 veces.

La fuente original de este documento es:

elEconomista.mx (https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/ESET-detecta-un-malware-para-Android-que-robar-dinero-de-las-victimas-en-cajeros-automaticos-20240921-0031.html)