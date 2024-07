OMS anuncia fármaco que ha reducido a cero infecciones de VIH

Referencial Credito: Web

12-07-24.-La Organización Mundial de la Salud (OMS) dio este jueves la bienvenida a los tests clínicos en los que se ha logrado por primera vez reducir a cero las infecciones de VIH en un grupo de prueba a través de un fármaco inyectable, el lenacapovir, y recomendó que el medicamento sea accesible en todo el mundo si futuros ensayos continúan mostrando esta "increíble eficacia".



"Estamos extremadamente contentos tras conocer los resultados de los ensayos clínicos", destacó en rueda de prensa la experta técnica de la OMS para la lucha contra el VIH/sida, Michelle Rodolph.



El lenacapovir, producido por la farmacéutica estadounidense Gilead, sólo requeriría dos inyecciones al año, y en los ensayos ha logrado cero infecciones en un grupo de estudio formando por mujeres cisgénero en Uganda y Sudáfrica.



"Esperamos ahora con interés los resultados de los ensayos realizados en hombres que se difundirán este año", subrayó Rodolph, quien resaltó que Gilead todavía no ha informado de cuál sería el precio del fármaco o su llegada al mercado, pero recomendó que sea lo más rápida posible y a precios asequibles para el paciente.



La experta de la OMS subrayó que en le respuesta al VIH/sida se ha aplicado una política de garantía de tratamientos a nivel global mediante acuerdos con fabricantes, presión sobre el mercado y compra a gran escala para mantener bajos los precios.



Asimismo, dijo que "puede impulsarse la competencia a través de medicamentos genéricos mediante cesión voluntaria de licencias, tecnología y otras medidas para evitar las barreras de propiedad intelectual".



"Todo el mundo debería tener derecho a acceder a productos capaces de salvar vidas sin importar su lugar de residencia", aseguró la experta, quien recordó que la OMS ha trabajado con farmacéuticas con productos similares al ahora probado, como GSK, para procurar que los precios no sean elevados, "y hará lo mismo con Gilead".



Los ensayos con lenacapavir, cuyos resultados se presentaron a finales de junio, involucraron a 5.300 mujeres adultas y adolescentes cisgénero que recibieron bien ese fármaco, bien otros de Gilead también preventivos, pero por vía oral y de administración diaria, Descovy y Truvada.



En el grupo de lenacapovir no se registró ninguna infección, mientras que en los centrados en las otras dos marcas la incidencia de infecciones osciló entre 1.69 y 2.02 por ciento.

