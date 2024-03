La MUD inscribe provisionalmente a Edmundo González para las elecciones presidenciales

27-03-24.-A través de un comunicado publicado en las redes sociales de la Plataforma Unitaria, anunciaron que su candidato a la elección presidencial en Venezuela será el exdiplomático y exembajador de Venezuela en Argentina y Argelia, González Urrutia, quien fue inscrito temporalmente por la Plataforma Unitaria Democrática, luego de que el CNE no le permitiera a la oposición el registro de un candidato.Parte del comunicado emitido por la oposiciónLa Plataforma Unitaria Democrática informa al país y al mundo que aún nuestra candidatura electa no ha podido ser inscrita para poder participar en la elección presidencial 2024. Ante la petición que realizamos desde la Plataforma Unitaria al Consejo Nacional Electoral, en nombre del partido Mesa de la Unidad Democrática, de que se nos otorgue una prórroga para inscribir la candidatura unitaria, debido a la imposibilidad de hacerlo dentro del lapso previsto por no permitirnos el acceso al sistema, anunciamos al país que hemos sido notificados por el ente electoral que se nos ha otorgado un nuevo plazo de horas para realizar el proceso.En tal sentido, vista la clara imposibilidad de inscribir hasta el momento a la candidatura elegida por los factores democráticos, a los fines de seguir luchando por ello y garantizar la inscripción de dicha candidatura y mantenernos dentro de la ruta electoral, hemos decidido inscribir provisionalmente al Presidente de la Directiva del partido Mesa de la Unidad Democrática, ciudadano Edmundo González Urrutia, para preservar el ejercicio de los derechos políticos que le corresponden a nuestra organización política hasta que logremos inscribir nuestra candidatura unitaria.