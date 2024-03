Rosales rompió el acuerdo con Machado y la Plataforma Unitaria e inscribió su candidatura

26-03-24.-El periodista experto en materia electoral Eugenio Martínez informó a través de su cuenta en la plataforma X, que el gobernador del Zulia Manuel Rosales sería el abanderado de Un Nuevo Tiempo en los comicios del 28 de julio.De acuerdo con la publicación de Martínez, el CNE permitió que fueran postulados 12 aspirantes a la presidencia, todos ellos hombres, siendo el último en inscribirse Rosales, quien sonaba como una de las posibles figuras de la oposición en participar en la contienda electoral.Periodistas como Vladimir Villegas, Orlando Avendaño y Eglée González-Lobato confirmaron la información a través de sus redes sociales. Hasta el momento, Un Nuevo Tiempo no se ha pronunciado acerca de la candidatura del político zuliano.Entre las personas que lograron postularse para las elecciones presidenciales se encuentran Nicolás Maduro, ⁠Luis Eduardo Martínez, Antonio Ecarri, Juan Carlos Alvarado, Daniel Ceballos, Benjamín Rausseo, Javier Bertucci, José Brito, Claudio Fermín, Luis Ratti, Enrique Márquez y Manuel Rosales.La tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática no fue admitida por el organismo electoral, motivo por el cual no logró inscribir a la candidata Corina Yoris, quien había sido elegida como reemplazo de María Corina Machado.La Plataforma Unitaria denunció a través de una publicación en su red social X que nunca se les permitió el acceso para poder inscribir a su candidato en las elecciones presidenciales.Faltando apenas 30 minutos para que cierre el plazo de postulación nunca se nos ha permitido tener acceso. La inmensa mayoría del pueblo quiere votar para con la fuerza del voto lograr el cambio para Venezuela!!, escribió la coalición opositora.La coalición opositora había enviado una carta al CNE solicitando que el lapso de postulación se extienda por tres días. Sin embargo, la petición fue rechazada por el organismo.Se confirma postulacion de Manuel Rosales con tarjeta UNT con adherencia de Fuerza Vecinal.La MUD no postuló lo que la deja fuera del juego electoral.— Eglée González-Lobato (@egleegolobato) March 26, 2024