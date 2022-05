Guaidó solicitó a la UE reforzar las sanciones aplicadas contra Venezuela

El autoproclamado Juan Guaidó solicitó a la Unión Europea "mejorar" las sanciones contra su país. Esto a pesar de que un importante concierto de voces a todo nivel, dentro y fuera, ha admitido que es una estrategia fallida que ha ocasionado ingentes e irreparables daños a la población toda.



"Las sanciones son un mecanismo, una herramienta, para hacer responsables a los dictadores, como hoy con Putin", expresó Guaidó.



Luego agregó que las sanciones son "la herramienta que tiene el mundo libre, por polémicas que puedan ser; es la herramienta que debemos mejorar para evitar la tragedia en Venezuela", dijo Guaidó en una sesión del Parlamento Europeo, en Bruselas, a la que conectó a través de videoconferencia.



El exdiputado por Voluntad Popular (VP) en medio de ese breve fragmento usó el término en inglés "accountability", para referirse a responsabilidad; aun cuando pronunciaba su discurso en español.



El pedido de «sanciones mejoradas» de Guaidó llega en momentos en que se da un proceso de diálogo entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela, para eliminar tensiones políticas binacionales. Este acercamiento pone en el horizonte cercano la posibilidad cierta de la eliminación de un buen número de esas medidas coercitivas unilaterales.





Justo este jueves casi una veintena de congresistas demócratas envió una misiva al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, instándole a rebajar las sanciones contra Venezuela."El presidente Nicolás Maduro parece comprometido a reiniciar las negociaciones con las fuerzas de la oposición. Este nuevo enfoque hacia Venezuela ya está dando resultados tangibles y deberíamos llevarlo a cabo. Lo instamos a continuar con el diálogo con el gobierno venezolano y en apoyo de ese proceso; a considerar el levantamiento de las amplias sanciones económicas, que han logrado poco más que el sufrimiento generalizado del pueblo venezolano", detalla la carta."Las sanciones de base amplia, son conocidas por dañar desproporcionadamente a las mujeres y las niñas, así como otras poblaciones vulnerables", añade el texto.Pero además, desde Venezuela, un nutrido grupo de profesionales de oposición solicitó a Biden, mediante carta también, dejar de imponer medidas coercitivas unilaterales por el daño que, sin distingo, ocasionan al pueblo.También en su participación a distancia en la reunión del Parlamento Europeo, Guaidó insistió en la necesidad de lo que cierta oposición venezolana llama «elecciones libres y justas»; aun cuando la nación bolivariana viene en los últimos de vivir dos años de dos procesos electorales, previstos en la Constitución nacional. Uno que permitió renovar la Asamblea Nacional de mayoría opositora (6 de diciembre de 2020) y otro para la elección de nuevos liderazgos estadales y municipales (21 de noviembre de 2021)."Tenemos que poner la mirada en la solución que es elecciones libres y justas. Pido a este Parlamento respaldo para el Acuerdo integral que buscamos en México", apuntó Guaidó.Este jueves 12 de mayo el dirigente opositor Henrique Capriles Radonski, durante un discurso ante la Eurocámara, señaló que la comunidad internacional debe cuidarse de las «fantasías o engaños» que les vende el militante ultraderechista Juan Guaidó y sus colaboradores, pues en Venezuela hay una sola instancia en el poder."En Venezuela hay una sola instancia que controla el poder, por eso cuidado con las fantasías o engaños. Debemos hablar con la verdad. La verdad es la realidad y me preocupa que afuera se le dicen cosas a la gente y se insiste en realidades que no existen en el país", aseveró el excandidato presidencial.En este sentido, Capriles indicó que actualmente en nuestro país el principal tema de interés no son las elecciones presidenciales. «El gran tema de hoy en Venezuela no son unas elecciones competitivas, eso es entre nosotros los políticos, pero no para la mayoría de los venezolanos», afirmó.El dirigente, a su vez, recalcó que es importante que Estados Unidos y la Unión Europea (UE) alineen sus posiciones con respecto al tema Venezuela. «Por eso debe haber comunicación. Por eso celebro la visita de James Story, porque la única manera de avanzar es hablando», aseguró.

Con información de Venezuela News / La Iguanatv