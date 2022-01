(VIDEO) Vicente Díaz: El referéndum revocatorio en este momento no es conveniente ni viable

18.01.22 - En torno a que recientemente el Consejo Nacional Electoral (CNE) admitió tres solicitudes para el referéndum revocatorio, el ex rector de este órgano Vicente Díaz opinó que pese a que esta figura es un derecho constitucional en estos momentos “no es conveniente, ni viable, porque el Gobierno tendría distraída a la oposición”.



“Creo que una figura como esa, en un momento como el que estamos viviendo no es un buen camino para la oposición, ahorita hay que trabajar en un referente político unitario, con una oferta y narrativa política superior para ir seguros a las elecciones del 2024”, dijo en Vladimir a la Una, por Globovisión.



En su opinión, "hay gente que está buscando el Referéndum Revocatorio para su protagonismo y es propicio decirles que en Venezuela no tenemos un Ley de Referéndum, ese es un vacío que tenemos".



Para Díaz, un error que comete mucho la oposición es pensar que la única forma de hacerle impedimento al Gobierno, “es presionarlo para que se vaya por la vía rápida, buscando caminos donde no hay posibilidades. Eso no quiere decir que nos quedemos sentados sin nada que hacer, pues hay mucho que trabajar si queremos sacarlos del poder, pero esa no es la ruta”.



“Lo que debemos lograr es unificar y no dejar que se disperse el voto opositor. Hasta los momentos no hay un liderazgo unificado y que pueda asumir la conducción de una oposición sólida ante el gobierno de Maduro, pareciera que la única alternativa es el referéndum revocatorio”, refirió.



“En el caso de que se llegue hacer el referéndum hay que superar el voto que Maduro sacó, unos 6 millones y tanto y esa elección debe ser convocada por el CNE antes del 10 de enero del 2023 porque si no el remplazo de Maduro es Delcy Rodríguez, no hay un cambio de poder”, explicó.



Díaz sostuvo que “es mejor estar enfocados en cómo ganar las elecciones del 2024 y que naturalmente Maduro no puede impedir. Es evidentemente ilógico que el Gobierno teniendo los hilos de control de todos los poderes vaya aceptar salir a través del referéndum revocatorio, sin antes no haber previamente negociado”.



Finalmente planteó construir un proyecto político alternativo donde podamos encontrarnos todos, así como “reducir el período de mandato a 4 años, con una sola opción a reelección, porque con las reelecciones indefinidas lo que hacen es que la gente se enamore del poder”.