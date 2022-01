CNE aprueba solicitud para iniciar un posible revocatorio al presidente Maduro

17.02.22 - El llamado "Movimiento Venezolano por el Revocatorio" (Mover) entregó este lunes una solicitud al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que active un referéndum contra el presidente del país, Nicolás Maduro.



En este sentido el Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) aprobó este lunes tres solicitudes con las que podría dar inicio al procedimiento para realizar un eventual Referendo Revocatorio.



“El CNE aprobó este lunes tres solicitudes de inicio de procedimiento para una eventual activación de un referendo revocatorio del mandato del presidente de la República, Nicolás Maduro”, indicó el organismo en su cuenta de Twitter.





El 10 de enero se cumplió la mitad del mandato de Maduro, por lo que de acuerdo con la Constitución del país los votantes podrían promover la activación de este mecanismo.



En junio de 2020, Maduro dijo que estaba dispuesto a medirse en las urnas electorales si los ciudadanos de su país recogen las firmas que establece la Constitución para convocar un referéndum revocatorio de su mandato.



"En el año 2022, el 10 de enero se abre el lapso para aquellos que quieran recoger las firmas para convocar un referendo revocatorio contra el presidente Maduro, tengan la libertad de salir a calles y pedir las firmas al pueblo, y si el pueblo recoge las firmas suficientes como exige la Constitución para un referendo revocatorio iremos a referendo revocatorio a medirnos en las urnas electorales", expresó.



De igual manera, en ese entonces el presidente reiteró que en Venezuela quienes deciden son los ciudadanos a través del voto y no el Gobierno de Estados Unidos.



"Será el pueblo quien decida, no será un puñado de golpistas, no será el Gobierno de Estados Unidos, en Venezuela quien decide, quien pone y quien quita es el soberano pueblo a través del voto, no hay Donald Trump (2017-2021), no hay Joe Biden", dijo Maduro.



El artículo 72 de la Constitución establece que todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables.



Para la convocatoria, primero se deben reunir un mínimo de 2.500 firmas por la sociedad civil a través de organizaciones políticas inscritas en el CNE.



Una vez cumplido este paso y habiendo sido admitidas por el CNE, los involucrados deben reunir las firmas de al menos el 1% de las personas inscritas en el registro electoral.



Si el organismo comicial las valida, procederá a fijar la fecha y los puntos para recolectar ahora el 20% de rúbricas junto a la huella dactilar de los votantes inscritos en el registro electoral.



Por último, una vez que el CNE verifica la recolección de ese 20% de firmas válidas, fija la fecha para la realización del referéndum revocatorio.



Para que el presidente Maduro sea removido de la presidencia debe votar a favor de la revocatoria igual o mayor número de los electores que lo apoyaron el 20 mayo de 2018, por lo que deberán sufragar 6,2 millones o más ciudadanos a favor de su salida.

Con información de Sputniknews.