"Nicolás Maduro es presidente de Venezuela le guste o no a EEUU", publica un artículo The New York Times

El excorresponsal del The New York Times en Venezuela, William Neuman, en un artículo publicado en el medio, reconoció que el único que gobierna el país es el presidente Nicolás Maduro, «le guste o no a EEUU».



Recientemente, EEUU y Venezuela acordaron el intercambio de los dos familiares de la primera combatiente, Cilia Flores, que estaban detenidos en el país norteamericano, por siete estadounidenses detenidos en el país.



Al respecto, el autor consideró el hecho, por parte del gobierno de Joe Biden, como una «incoherencia de la política estadounidense hacia Venezuela». Añadió, que «incluso mientras negocia con Maduro, la Casa Blanca sigue insistiendo en que Juan Guaidó, un político de la oposición, es el verdadero presidente de Venezuela».



Asimismo, recordó que desde el 2019 Washington rompió relaciones diplomáticas con Caracas, desde el cierre de la embajada estadounidense en la capital venezolana. Esto sucedió tras el reconocimiento del expresidente, Donald Trump, a Juan Guaidó como presidente «interino» de Venezuela.



Al respecto, el exreportero de The New York Times, sugirió que «es hora de que la administración de Biden acepte que el gambito de Guaidó ha fracasado. Y que la mayoría de los venezolanos, y la mayor parte de la comunidad internacional, han pasado página».



Al tiempo, Neuman resaltó que «la Casa Blanca necesita una política para Venezuela basada en hechos, no en ficción. Y el hecho es que el señor Maduro es presidente de Venezuela y el señor Guaidó no».





En su artículo, el escritor también reconoció el poco apoyo internacional con que actualmente cuenta el exdiputado Guaidó."Hoy en día, solo un puñado cada vez más reducido sigue reconociendo al Sr. Guaidó como presidente de Venezuela», indicó. Además, reiteró que «Guaidó siempre ha sido un presidente de nombre: no tenía gobierno ni poder para actuar dentro de Venezuela".Por lo tanto, Neuman afirmó que "hoy, Maduro es más fuerte que hace tres años, y la oposición está desorganizada".Asimismo, desde su perspectiva, el autor resaltó que los venezolanos "están hartos de los partidos de oposición", porque considera que estos están «más interesados en pelear entre sí que en mejorar la suerte del país».En 2024 se realizarán las elecciones presidenciales en Venezuela, por lo que el excorresponsal se preguntó "¿Se unirá la oposición para elegir un solo candidato o seguirá dividida?".