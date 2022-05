(VIDEO) Sin mordaza”: La canción del cantautor venezolano Domingo Ondiz que inspira a otros para luchar por la libertad

23-05-22.-"Sin mordaza, sin mordaza, me quito la mordaza y te cuento lo que pasa", entona el cantautor venezolano -radicado en el exterior- Domingo Ondiz. Su canción "Sin mordaza" es el punto de partida para el concurso "Canta sin mordaza", organizado por Un Mundo Sin Mordaza para que cualquier persona haga su propia versión de la pieza y sume su voz a la lucha por la libertad.

"Canta sin Mordaza es un concurso para que las personas puedan expresarse de forma libre y mostrar su talento con una versión o un cover de la canción Sin Mordaza", detalla Wandy Guaicara, activista de Un Mundo Sin Mordaza. Quienes deseen participar deben hacer una propuesta que sea de 49 segundos a 1,43 minutos, y postearla en redes sociales -etiquetando a Un Mundo Sin Mordaza- con la etiqueta #cantasinmordaza. "Puede participar cualquier persona que tenga interés, que ame la música y que quiera, con su versión, seguir promoviendo la justicia, la libertad y los derechos humanos".

"La Canción sin Mordaza es una canción escrita de forma espontánea por coincidencia con Rodrigo Diamanti, en la ONG Refugiados sin Fronteras. Como a mí me gusta improvisar muchísimo coincidimos, y le dije que admiraba mucho el trabajo de Un Mundo Sin Mordaza porque siempre habían utilizado la cultura, la música como una herramienta para la libertad de expresión", cuenta Ondiz en respuesta a un cuestionario enviado por contrapunto.com.

Y se hizo la magia. "Entre hablar de la música y la vida, le dije: ‘Dime unas palabras’. Sin mordaza. Libertad. Él se va a una reunión y al regresar le dije: ‘Tengo un coro’. ¿Contra qué se rebela esa canción? Es contra las injusticias, contra la represión, contra todo aquel sistema, organismo o persona que busque silenciar la libertad".

Con esta canción "buscamos que, en cualquier parte del mundo, cualquier persona que crea que se está cometiendo una injusticia, o que se están violando los derechos humanos, pueda no solo identificarse, sino también hacer que esto sea un himno de protesta", explica Wandy Guaicara. "Lo más importante es que prevalezcan ideas de libertad y se sigan promoviendo derechos humanos, no solo en Venezuela, sino a escala mundial".

Para Ondiz, la música no es solo la música. Es, también, "una forma de combatir la censura, porque si partimos de que la censura es omitir un mensaje, la música en sí es un mensaje"; es sentimientos y emociones. Ese mensaje "busca visibilizar algo que está siendo escondido, algo que está siendo ocultado, algo que se está quitando de la visión de todos, como los derechos humanos".

En tiempos en los que puede prevalecer un ejercicio autoritario del poder "la música es una forma de combatir la censura porque permite expresarnos libremente, y también expresar un mensaje poderoso y que llegue a la población", agrega Guaicara. El arte permite un impacto mayor "y ha sido fundamental escoger la música como el medio para seguir promoviendo y defendiendo derechos humanos en Venezuela".

Venezuela, opina Ondiz, "no es el peor país con mordaza en la actualidad; hasta ahora no he visto ejecuciones públicas" ni la Constitución permite que a una persona la decapiten o la quemen, cosa que puede suceder en otros países. "Sí hay injusticia, asesinatos, desapariciones, pero no al nivel de cosas que he visto en Medio Oriente".

En su criterio -y, como lo aclara, como músico- la mordaza en Venezuela se ejecuta mediante la intimidación, la espiral del silencio. "No meto presos a todos o mato a todos, pero mato a uno para dar el ejemplo. Tal es el caso de personas publican disidencia o pensamientos distintos en Twitter, y los meten presos. O hacen una arepa, y los meten presos. No es que los van a meter a todos presos, sino dar el ejemplo a través de la intimidación, la extorsión, el secuestro, el asesinato. Pero todo bajo cuerda. Todo es un teatro. Las dictaduras solo funcionan cuando de ambas partes se colabora. No estaríamos más de 20 años en esto si no hubiese una colaboración del otro lado".

Venezuela "es uno de los países más amordazados en todo el mundo. Está en el puesto 148 de 180 países en el ranking mundial de libertad de prensa. Vemos una evidencia de cómo se encuentra la situación de libertad de expresión", reitera Wendy Guaicara. Evalúa que las violaciones a la libertad de expresión "se han convertido en una política de Estado, continuada y sistemática, y se observa en detenciones, amenazas, sanciones administrativas a medios, cierres, bloqueo de páginas web, y todo esto afecta a la prensa libre, a la infociudadanía".

Ondiz es crítico con todos. "En mis canciones no busco hablar de un partido o de otro partido, sino busco hablar de corrupción, busco hablar de la suciedad del sistema y la avaricia del ser humano, que es inherente a cualquier sistema político, derecha, izquierda, ambidextro, arriba, abajo".

Su reflexión es que la mordaza continuará "y vamos a seguir atrapados en este sistema opresor hasta que entendamos que el camino lo tenemos que encontrar a través de nosotros y de entender que debemos tener una capacidad crítica frente a los dirigentes que son nuestros administradores; no son nuestros salvadores ni las personas que van a cambiar nuestra vida". Reitera que "somos nosotros los que tenemos que romper con la demagogia y la corrupción dentro de nuestros espacios, y entender que las dictaduras se mantienen en el tiempo cuando no existe un adversario real, sino un cómplice. Al que le pique, que se rasque".