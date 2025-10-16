Invitan al foro online: ¿Qué pasa hoy en Venezuela? 17 de octubre 6:00 pm

16 de octubre de 2025.- El día 17 de Octubre tendremos el programa Alternativa Internacionales producido por nuestro Colectivo "Reflexión - Acción Costa Rica"

¡Este viernes no te pierdas el próximo programa Alternativas!

Tema: "QUE PASA HOY EN VENEZUELA?

Fecha: Viernes 17 de Octubre de 2025
Hora: 18:00 / 6:00 p. m. (hora Venezuela)
En vivo por: Facebook Live, YouTube y Spotify

Acompáñanos a un dialogo profundo y necesario sobre la Venezuela

Panel invitado:

* JORGE CORONADO MARROQUÍN: Sociólogo con estudios en Ciencia Políticas, UCR. Economista político de la Escuela Libre de estudios Superiores de Berlín, Alemania

* FRANCISCO GONZALES: Docente e investigador Universitario. Especialista en Integración Regional Universidad de Tres de Febrero, Argentina, Abogado Universidad Central de Venezuela, Comentarista en medios Nacionales de Venezuela e Internacional

* ROBERTO SANABRIA: Lic. Pedagogía Critica, Artes Visuales, Educador, Comunicador, director de Radio Voces Libertarias 97.3 fm, y Juez de Paz, miembro del Consejo Nacional de Medios Alternativos y Comunitarios de Venezuela

* SERGIO RODRÍGUEZ GELFENSTEIN : Lic. En estudios Internacionales, Magister en Relaciones Internacionales y Doctor en Estudios Políticos, Analista Internacional, escritor y Profesor Universitario

Sintoniza también en nuestras emisoras amigas:
Radio Voces Libertarias 97.3 fm (Venezuela https://zeno.fm/amp/radio/radio-voces-libertarias/ )Guanacaste 106.1 FM | Radio Soberanía | Radio Revolución | 506 Ondas de Alajuela | Alajuelita Radio

Pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente humanos.

