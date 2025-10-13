Inglaterra: Cantante de "rock" condenado por pedófilia es asesinado en su celda

Un cantante acusado de pedófilia, exvocalista de la banda de "rock" alternativo Lostprophets, Ian Watkins, fue asesinado en su celda en la prisión de la ciudad de Wakefield (Reino Unido) la mañana de este sábado, recoge el diario The Sun. Credito: Agencias

El pedófilo y exvocalista de la banda de "rock" alternativo Lostprophets, Ian Watkins, fue asesinado en su celda en la prisión de la ciudad de Wakefield (Reino Unido) la mañana de este sábado, recoge el diario The Sun.



Según informa, el cantante británico fue emboscado por otros dos presos, quienes le cortaron el cuello con un cuchillo improvisado. La Policía y los servicios médicos acudieron rápidamente a la prisión, conocida como 'la mansión de los monstruos', pero no pudieron salvarlo y murió desangrado.

Watkins, de 48 años, cumplía una condena a 35 años desde 2013, después de admitir 13 delitos sexuales contra menores de edad, incluida la tentativa de violación de un bebé.



Los sospechosos del asesinato, dos hombres de 25 y 43 años, fueron detenidos y se encuentran actualmente bajo custodia policial. "Watkins ha sido asesinado de la forma más brutal posible, y el ataque fue impactante incluso para los estándares de la prisión", afirmó una fuente al medio, añadiendo que se trató de un hecho premeditado.



"Era, obviamente, muy conocido y estaba involucrado en los crímenes más repugnantes. Eso significaba que iba por ahí con una diana en la espalda, y eso es lo que ha pasado", aseveró el informante. Watkins ya había sido atacado en la cárcel varias veces y, en 2023, fue trasladado al hospital luego de ser apuñalado por tres reclusos.