(VIDEO) Camiones con ayuda humanitaria empiezan a ingresar a Gaza desde Egipto

Camiones con ayuda humanitaria antes de dirigirse al cruce fronterizo de Rafah, entre Egipto y la Franja de Gaza, en Sinaí del Norte, el 12 de octubre de 2025.

Cientos de camiones con ayuda humanitaria empezaron a ingresar a Gaza desde Egipto como parte de lo acordado entre el movimiento de resistencia palestina, Hamás, e Israel, luego que el viernes iniciara oficialmente el alto al fuego.

Medios internacionales reseñaron este domingo que hay largas filas de camiones con la ayuda en la zona de Rafah, al norte del Sinaí y fronteriza con Gaza, que esperan para entrar a la Franja por los cruces de Kerem Shalom y Al Awja, controlado por Israel.

Está previsto que en el trascurso de la jornada ingresen al territorio unos 400 camiones con distintos tipos de ayuda para la población, que enfrenta una grave crisis humanitaria como consecuencia de la ofensiva israelí.

Esta será «la mayor cantidad de ayuda» que llegue a Gaza desde el comienzo de la ofensiva. Hasta el momento, casi 300 camiones lograron atravesar los cruces controlados por Israel, donde son inspeccionados por las autoridades antes de permitir que pasen a Gaza.

El contenido de los vehículos incluye decenas de toneladas de alimentos y material médico, mientras que varias cisternas con combustible fueron vistas en la zona de Rafah preparadas para dirigirse hacia los pasos fronterizos.

Según el acuerdo entre Hamás e Israel, se debe permitir la entrada diaria de hasta 600 camiones con ayuda operados por Naciones Unidas, organizaciones internacionales autorizadas, el sector privado y países donantes.

Al mediodía del pasado viernes entró en vigencia el acuerdo de alto al fuego e inicio de la primera fase del plan de paz presentado por el presidente de Estados Unidos Donald Trump, que también incluye el repliegue de las tropas israelíes de zonas gazatíes, la liberación de todos los rehenes en Gaza y de los palestinos secuestrados por las fuerzas ocupantes en sus cárceles.