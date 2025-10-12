(VIDEO) Tropas estadounidenses comienzan a llegar a Israel

12-10-25.-Tropas estadounidenses han empezado a llegar a Israel para supervisar la aplicación del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás en Gaza. Funcionarios estadounidenses declararon que 200 soldados estarán sobre el terreno para establecer un centro de coordinación destinado a facilitar el flujo de ayuda humanitaria, así como asistencia logística y de seguridad.El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, visitó Gaza el sábado junto con el jefe del Mando Central del Ejército estadounidense, Brad Cooper, para confirmar la primera fase de retirada de las tropas de las FDI."Este gran esfuerzo se logrará sin botas estadounidenses sobre el terreno en Gaza", declaró Cooper en un comunicado, señalando que su mando dirigiría el centro. Según el acuerdo de tregua, los 48 rehenes restantes retenidos por Hamás en Gaza deben ser liberados antes del lunes. El Gobierno cree que alrededor de 20 de los rehenes siguen con vida. A cambio, Israel liberará a unos 2.000 prisioneros palestinos.Mientras el alto el fuego se mantenía durante la noche, los palestinos se enfrentaban a la magnitud de la destrucción provocada por los bombardeos israelíes a lo largo de dos años de guerra.Funcionarios de Gaza afirmaron que se han llevado a cabo más de 5.000 operaciones públicas desde que entró en vigor el alto el fuego. Esto incluye esfuerzos para restaurar la infraestructura de agua y alcantarillado, operaciones médicas y misiones de socorro. Añadió que se habían llevado a cabo unas 700 misiones humanitarias para distribuir alimentos a la población desplazada de Gaza.El Programa Mundial de Alimentos declaró el sábado que estaba preparado para restablecer 145 puntos de distribución de alimentos en toda la franja asolada por la hambruna, una vez que Israel permita ampliar las entregas. Antes de que Israel acordonara Gaza en marzo, las agencias de la ONU suministraban alimentos en 400 puntos de distribución. Las Naciones Unidas dijeron que Israel les había dado luz verde para aumentar las entregas de ayuda a partir del domingo.Mientras tanto, cientos de miles de palestinos desplazados seguían abriéndose paso por las calles cubiertas de polvo para regresar a sus hogares en el norte. La agencia de defensa civil de Gaza dijo que 500.000 personas han llegado a la ciudad de Gaza desde que comenzó la tregua."Cuando la gente llegue, encontrará escombros. Verán que sus casas y sus barrios han quedado reducidos a polvo", declaró Tess Ingram, portavoz de UNICEF, desde el centro de Gaza."Un alto el fuego por sí solo no es suficiente", añadió Ingram, y pidió un "aumento de la ayuda humanitaria que empiece a abordar el tremendo daño que se ha hecho en los últimos dos años".También se espera que el número de muertos en Gaza siga aumentando a medida que se encuentren más cadáveres que no pudieron ser recuperados durante la ofensiva israelí.Un responsable del hospital Shifa del norte de Gaza declaró que en las últimas 24 horas habían llegado 45 cadáveres sacados de los escombros en la ciudad de Gaza. El gerente, que habló bajo condición de anonimato por motivos de seguridad, dijo que los cadáveres llevaban desaparecidos entre varios días y dos semanas.Se espera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viaje a Oriente Próximo para participar en la ceremonia de firma del acuerdo de paz de Gaza en Egipto, que podría marcar el final de los dos años de sangrienta guerra entre Israel y Hamás.