Polonia moviliza sus aviones ante ofensiva rusa en Ucrania

05-10-25.-Las fuerzas armadas de Polonia informaron el domingo (05.10.2025) que movilizaron aviones y pusieron su defensa terrestre en alerta elevada para resguardar su espacio aéreo, sobre todo en zonas fronterizas de Ucrania donde Rusia lanzó ataques con misiles y drones.

Moscú efectuó esta semana su mayor ataque contra la infraestructura energética y de gas ucraniana, y el sábado efectuó bombardeos que dejaron unas 50.000 casas sin electricidad en la región norteña de Chernihiv, donde la temperatura ha bajado en días recientes.

Las autoridades ucranianas reportaron el domingo la muerte de una mujer en un "ataque combinado" ruso que hirió a otras seis personas, según informó Ivan Fedorov, gobernador de la región suroriental de Zaporiyia.

A raíz de ese ataque, Polonia, miembro de la OTAN, indicó que envió aviones el domingo por la mañana para garantizar su seguridad aérea, después de que funcionarios ucranianos informaran que misiles y drones estaban cayendo sobre la región de Lviv, cercana a la frontera.

"Aviones polacos y aliados están operando en nuestro espacio aéreo, mientras que los sistemas de defensa aérea terrestres y de reconocimiento por radar se han puesto en estado de máxima alerta", afirmó el comando operativo de Polonia en una publicación en X.

Toda Ucrania bajo amenaza

A las 03:00 GMT, la Fuerza Aérea de Ucrania afirmó que todo el país se encontraba bajo la amenaza de nuevos ataques aéreos rusos, tras horas de alertas aéreas y avisos de ataques con drones y misiles.

Andriy Sadovyi, alcalde de Lviv, una ciudad del oeste de Ucrania, situada a unos 70 km de la frontera con Polonia, afirmó que los misiles se acercaban a la ciudad después de que los sistemas de defensa aérea ya estuvieran muy ocupados repeliendo un ataque con drones rusos.

Testigos de Reuters afirmaron que los estruendos, que parecían provenir de sistemas de defensa aérea en funcionamiento, llegaban desde todas las direcciones. No hubo informes inmediatos de posibles daños y Rusia no ofreció comentarios al respecto.

Aeropuertos en alerta

Los miembros del flanco oriental de la OTAN están en alerta máxima después de que Polonia derribara en septiembre unos drones rusos sospechosos en su espacio aéreo, y de que los avistamientos de drones y las incursiones aéreas, incluso en Copenhague y Múnich, han provocado caos en la aviación europea.

El aeropuerto de Vilna, en Lituania, permaneció cerrado durante varias horas durante la noche tras los informes de una posible serie de globos que se dirigían hacia el aeropuerto a última hora del sábado.

No hubo avisos inmediatos en el sitio web de la Administración Federal de Aviación de EE. UU. sobre interrupciones de vuelos en Rzeszow y Lublin. Pero Eurocontrol, que supervisa el tráfico aéreo europeo, reportó grandes retrasos en el espacio aéreo gestionado por Polonia debido a la "situación en Ucrania".

gs (reuters, afp)