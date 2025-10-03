Realizan huelga general y protestas en Italia en apoyo a Palestina

Manifestantes en Roma, Italia, exigen la liberación de la Flotilla Global Sumud tras la interceptación de sus barcos por parte de las fuerzas israelíes

Italia: Alto al Genocidio. Todos somos Flotilla Global Sumud

3 de octubre de 2025.- La Confederación General Italiana del Trabajo (Cgil), junto con la Unión Sindical de Base (USB) y movimientos sociales, convocaron para este viernes a una huelga general en apoyo a Palestina y a la Flotilla Global Sumud, que fue interceptada ilegalmente por la Armada israelí.



Desde la mañana, miles de manifestantes empezaron a congregarse en las plazas de las principales ciudades italianas, llevando banderas de Palestina y carteles cargados de simbolismo. Además, le exigieron al Gobierno de la primera ministra, Giorgia Meloni, romper las relaciones con Israel.



Este paro, bajo el lema Bloqueemos todo, afecta el transporte, puertos, escuelas y servicios públicos, entre otros, en medio de un clima de indignación y conflictos con el Gobierno de Meloni.



La Confederación General Italiana del Trabajo aseveró que la acción israelí es un «golpe al orden constitucional», así como una violación del derecho internacional y denunció que el Gobierno de Italia, al permitir la detención de ciudadanos en aguas internacionales, «viola principios constitucionales y abandona a los trabajadores».



Por su parte, la Unión Sindical de Base advirtió sobre una violación directa de la seguridad de los trabajadores y voluntarios, y resaltó el carácter internacionalista y solidario de la movilización.



Apoyo contundente a Palestina



En Roma, cifras policiales refieren que más de 60.000 personas marcharon desde la plaza Vittorio Emanuele hasta la estación de Termini, donde el secretario general de Cgil, Maurizio Landini, afirmó que se congregan «defendiendo el honor de Italia».



En Milán, el reporte de la Cgil indicó que participaron unas 100.000 personas, donde la manifestación inició con el himno partisano Bella Ciao. Además, las personas ocuparon vías de tranvía y expresaron lemas como «Israel es fascista» e «Israel es un Estado terrorista».



Decenas de miles de manifestantes también se movilizaron en ciudades como Venecia, Turín, Génova y Florencia. Se registraron actividades en Vicenza, Nápoles, Pisa y Catania, incluyendo bloqueo del tráfico ferroviario, bloqueo de un puerto y marchas por las principales vías.



Para este sábado están previstas marchas multitudinarias y vigilias, así como ocupaciones y cortes de servicios.



Ante estas acciones, Meloni reaccionó acusando a los manifestantes de «irresponsables» y atacando a los sindicatos por la convocatoria de la huelga, señalándolos de «alargar el fin de semana y la revolución».