"Su ejército era antifa": el recordatorio de Petro a EE.UU.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha recordado al Gobierno estadounidense lo que es el antifascismo, después de que el movimiento Antifa haya sido designado como "organización terrorista nacional" por la Administración de Donald Trump.

"El ejército norteamericano en los años 40 del siglo XX era un ejército antifa, ahora intentan convertirlo en su contrario. El antifacismo no es terrorismo, es la respuesta correcta de la humanidad cuando viene la barbarie contra la vida y la misma humanidad", escribió Petro en su cuenta de X.

Asimismo, el mandatario reiteró sus críticas hacia Trump por la postura de Washington en la guerra en la Franja de Gaza. "Si el ejército de los EE.UU. no es capaz de apoyar las decisiones de la justicia internacional, entonces le corresponde a la ONU configurar un ejército capaz de liberar a Palestina", subrayó.

Petro expuso estas opiniones después de que el presidente estadounidense anunciara este sábado que había ordenado al secretario de Guerra, Pete Hegseth, "proporcionar todas las tropas necesarias para proteger a una Portland devastada por la guerra" y a las "instalaciones del ICE [Servicio de Control de Inmigración y Aduanas] bajo asedio de ataques de Antifa y otros terroristas domésticos", a lo que añadió la autorización de uso de "la fuerza total" en caso de que fuera "necesario".

Previamente, el mandatario firmó este lunes una orden ejecutiva que designa al movimiento 'Antifa' como "organización terrorista nacional", al considerar que, entre otros motivos, se trata de "una organización militarista y anarquista que exige explícitamente el derrocamiento del Gobierno de EE.UU." y "utiliza medios ilegales para organizar y ejecutar una campaña de violencia y terrorismo a nivel nacional para lograr esos objetivos".