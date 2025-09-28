EEUU: Tres muertos y ocho heridos luego de que un hombre armado en un bote disparara contra multitud en Carolina del Norte

Tres personas murieron y al menos ocho resultaron heridas la noche del sábado cuando alguien abrió fuego desde un bote hacia una multitud reunida en un bar frente al mar en una ciudad costera de Carolina del Norte, informaron las autoridades.

El tiroteo estalló alrededor de las 9:30 de la noche cerca de un tramo popular de bares y restaurantes en el paseo marítimo de Southport, una histórica ciudad portuaria a unos 48 kilómetros (unas 30 millas) al sur de Wilmington. Los investigadores dijeron que el agresor pilotó un pequeño bote cerca de la costa, se detuvo brevemente y disparó contra la multitud antes de huir a toda velocidad.

Aproximadamente media hora después, una tripulación de la Guardia Costera avistó a una persona que coincidía con la descripción del sospechoso sacando un bote del agua en una rampa pública en la cercana Oak Island. La persona fue detenida y entregada a la policía de Southport para ser interrogada, indicaron las autoridades. No han identificado al sospechoso ni han dicho qué podría haber motivado el ataque en American Fish Company.

Investigadores de múltiples agencias, incluyendo la Oficina Estatal de Investigación y la Guardia Costera, permanecieron en el agua y en la escena el domingo recogiendo pruebas y entrevistando a testigos.

Los funcionarios no divulgaron de inmediato los nombres de los fallecidos ni proporcionaron información sobre las condiciones de los heridos.