México exige a Google corregir nombre de 'Golfo de América'

30 de enero de 2025.- El Gobierno mexicano pidió en una carta al director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, que corrija el área que "erróneamente" llama ahora 'Golfo de América' en lugar de Golfo de México en sus mapas en Estados Unidos por la orden del presidente Donald Trump de rebautizar la zona.



La misiva de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que la mandataria Claudia Sheinbaum leyó en su conferencia matutina, establece que "la denominación Golfo de México no obedece a una imposición de una fuente gubernamental única, como erróneamente sugiere Google".



"Sino que es una denominación aceptada y registrada históricamente, lo cual, además de constituir una costumbre internacional se encuentra registrado legalmente en los índices de la Organización Hidrográfica Internacional (OHI), de la que tanto México como Estados Unidos somos parte", expuso.



El Gobierno mexicano envió esta carta para elevar sus reclamos tras la decisión de Google, que explicó en la red social X que renombró al Golfo en sus mapas para Estados Unidos con la justificación de que es el actual nombre oficial de esa zona en ese país.



Solo para la parte estadounidense



Pero el principal argumento de Sheinbaum es que la orden que firmó Trump en su primer día en el cargo, el 20 de enero, aplica para la plataforma continental del Golfo en Estados Unidos, pero no para el cuerpo internacional de agua.



La presidenta indicó que el derecho internacional establece 12 millas náuticas de soberanía de los Estados a partir de la línea de costa, por lo que, "si un país quiere cambiar la denominación de algo en el mar solamente sería para las 12 millas náuticas, no puede ser para el resto, en este caso, del Golfo de México”.



"Resulta imprescindible hacer de su conocimiento que, tomando en consideración que el Golfo de México abarca zonas marinas de tres países, México, Cuba y Estados Unidos, el caso del decreto solo podría corresponder a las 12 millas de náuticas a partir de las líneas de costa de Estados Unidos", remarcó.



Sheinbaum recordó que en mapas del siglo XVII, en los que ya se hablaba de Golfo de México, también se le llamaba ‘América Mexicana' al actual territorio de Estados Unidos y Canadá, por lo que también bromeó con pedirle este cambio a Google.



"Al final le pedimos que en el buscador, cuando se ponga América Mexicana, aparezca el mapa que presentamos en alguna ocasión", expuso.

