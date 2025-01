Regresan miles de palestinos a Gaza

Palestinos regresan a Gaza

27 de enero de 2025.- Decenas de miles de palestinos regresaron el lunes a la zona más destruida de Gaza en medio de un frágil cese de fuego después que Israel levantara su bloqueo del norte por primera vez desde las primeras semanas de la guerra de 15 meses con Hamas. Israel, mientras tanto, anunció que ocho de los rehenes que serán liberados por Hamas en las próximas semanas están muertos.



Los ministros de Relaciones Exteriores de la UE acordaron este lunes en Bruselas reactivar la misión de monitoreo en la puesto fronterizo de Rafah, en Gaza, anuncio la jefa de la diplomacia del bloque, Kaja Kallas.



"Esto permitirá que personas heridas puedan salir de Gaza y recibir atención médica", anunció la exprimera ministra estonia en la red social X.



Enorme multitud de refugiados palestinos



Una enorme multitud de refugiados palestinos que caminaban cargados con sus pertenencias, algunos sosteniendo bebés o empujando sillas de ruedas, se extendía por una larga autopista paralela a la costa, en un impactante retorno del éxodo masivo desde el norte que se vio al inicio de la guerra, y que muchos palestinos temían Israel mantuviera de forma permanente.



Imágenes de The Associated Press mostraron a personas aún dirigiéndose hacia el norte ocho horas después que se abriera el cruce. Eran vigilados por tanques israelíes en una colina cercana.



Los palestinos, que han estado más de un año refugiados en campamentos insalubres de tiendas de campaña y escuelas convertidas en refugios, están ansiosos por regresar a sus hogares, aunque saben que probablemente han sido dañados o destruidos.



Yasmin Abu Amshah, madre de tres hijos, dijo que caminó 6 kilómetros (unas 4 millas) para llegar a su casa en Ciudad de Gaza, que encontró dañada pero aún habitable. También vio a su hermana menor por primera vez en más de un año.



“Fue un viaje largo, pero feliz”, subrayó.



Muchos veían su regreso como una declaración de persistencia tras la campaña militar israelí, iniciada en respuesta al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 y como un rechazo a la sugerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que muchos palestinos sean reubicados en Egipto y Jordania, idea que ambos países rechazaron.



La pregunta de si los rehenes retenido en Gaza siguen vivos ha sido desgarradora para las familias que esperan, quienes han presionado al gobierno de Israel para alcanzar un acuerdo para liberarlos, temiendo que el tiempo se agote.



Antes del anuncio del lunes, Israel creía que al menos 35 de los aproximadamente 90 rehenes tomados en el ataque del 7 de octubre y aún retenidos en Gaza estaban muertos.



El portavoz del gobierno, David Mencer, dijo a los periodistas que una lista de Hamas recibida durante la noche sobre el estado de los 33 rehenes que se liberarán bajo la primera fase del cese el fuego mostró que ocho estaban muertos y 25 estaban vivos.



Las familias han sido informadas, sostuvo.



El alto el fuego tiene como objetivo poner fin a la guerra más mortífera y destructiva jamás librada entre Israel y Hamas y asegurar la liberación de decenas de rehenes capturados en el ataque del 7 de octubre. Los milicianos mataron a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, en ese asalto y secuestraron a otras 250.



Israel respondió con una guerra aérea y terrestre que ha matado a más de 47.000 palestinos, más de la mitad de ellos mujeres y niños, según el Ministerio de Salud de Gaza. No indica cuántos de los muertos eran combatientes. Israel asegura que ha matado a más de 17.000 milicianos, pero no aporta pruebas de ello.



Ismail Abu Mattar, padre de cuatro hijos y que había esperado tres días cerca del punto de cruce antes de dirigirse al norte de Gaza con su familia, describió escenas de júbilo al otro lado, en las que la gente cantaba, rezaba y lloraba al reunirse con familiares.



“Es la alegría del regreso”, dijo Abu Matter, cuya familia estaba entre los cientos de miles de palestinos que huyeron o fueron expulsados por lo que ahora es Israel durante la guerra de 1948 en torno a su creación. “Pensábamos que no regresaríamos, como nuestros ancestros”.



La apertura se retrasó dos días debido a una disputa entre Hamás e Israel, que dijo que el grupo miliciano cambió el orden de los rehenes a liberar a cambio de cientos de prisioneros palestinos. Autoridades médicas locales reportaron que las fuerzas israelíes abrieron fuego contra la multitud que esperaba y mataron a varios palestinos durante el fin de semana. El ejército de Israel dijo que disparó tiros de advertencia a grupos que se acercaban y que consideraba una amenaza.



Los mediadores resolvieron la disputa durante la noche.



Hamás dijo que el regreso era “una victoria para nuestro pueblo, y una declaración de fracaso y derrota para la (ocupación israelí) y los planes de traslado”.



Israel ordenó la evacuación generalizada del norte en los primeros días de la guerra y lo aisló poco después de que sus tropas de tierra entraran en la zona.



Aproximadamente un millón de personas huyeron al sur en octubre de 2023 y no se les había permitido volver. Cientos de miles de personas permanecieron en el norte, donde se han registrado algunos de los peores combates y parte de la destrucción más intensa de la guerra. En total, alrededor del 90% de los 2,3 millones de habitantes de Gaza han sido desplazados.



“Esta es nuestra casa, cuatro pisos. No puedes verlos”, dijo un hombre, señalando a un montón de escombros, en un video de la AP.



Los palestinos cruzaban a pie sin inspección por parte del llamado corredor de Netzarim, una zona militar que divide el territorio justo al sur de Ciudad de Gaza, y que Israel estableció al inicio de la guerra. Un punto de control para vehículos abrió más tarde en la principal autopista norte-sur de Gaza, donde el tráfico estaba respaldado por alrededor de 3 kilómetros (dos millas).



Bajo el acuerdo de cese el fuego, se supone que los vehículos deben ser inspeccionados en busca de armas antes de entrar al norte, pero el mecanismo para ello no estaba claro por el momento.



Israel había retrasado la apertura del cruce, que se suponía ocurriría durante el fin de semana, explicando que no permitiría que los palestinos se dirigieran al norte hasta que se liberara a una rehén civil, Arbel Yehoud. Israel dijo que Yehoud debería haber sido liberada antes que cuatro jóvenes mujeres soldado, que fueron liberadas el sábado.



También acusó a Hamás de no proporcionar información sobre si los rehenes restantes que se liberarán en la primera fase están vivos o muertos. Hamás, a su vez, acusó a Israel de incumplir el acuerdo al no abrir el cruce.



Qatar, una nación del Golfo Pérsico y mediador clave con Hamás, anunció la madrugada del lunes que se había alcanzado un acuerdo para liberar a Yehoud junto con otros dos rehenes antes del viernes.



El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo en un comunicado que la liberación de los rehenes —que incluirá a la soldado Agam Berger— tendrá lugar el jueves. Esa liberación será adicional a la ya programada para el próximo sábado, cuando deberían liberarse tres rehenes.



Hamás también entregó una lista con la información requerida sobre los rehenes que se liberarán en la primera fase del alto al fuego, que dura seis semanas.



El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, dijo que su país seguiría cumpliendo el cese el fuego y que cualquiera que lo incumpla o amenace a las tropas israelíes “pagará todo el precio”. “No permitiremos un regreso a la realidad del 7 de octubre”, escribió en la red social X.



En la primera fase del alto al fuego, que se extiende hasta principios de marzo, Hamás deberá liberar un total de 33 rehenes a cambio de la liberación de casi 2.000 palestinos encarcelados por Israel. Los milicianos han liberado a siete rehenes, incluidas cuatro mujeres soldados, en el alto al fuego actual, a cambio de más de 300 prisioneros, muchos de los cuales cumplen cadenas perpetuas por ataques mortales contra israelíes.



La segunda —y mucho más difícil— fase del acuerdo aún no se ha negociado. Hamás dice que no liberará a los 60 o más rehenes restantes a menos que Israel ponga fin a la guerra, mientras que Netanyahu dice que sigue comprometido con destruir al grupo armado y poner fin a sus casi 18 años de gobierno sobre Gaza.



Nuevo balance de 47.317 muertos desde el inicio de la guerra con Israel



El Ministerio de Salud de la Franja de Gaza, territorio palestino gobernado por Hamás, reportó este lunes un nuevo balance de 47.317 muertos desde el inicio de la guerra con Israel hace más de 15 meses.



Según el recuento, al menos 111.494 personas resultaron heridas en la guerra en Gaza, desencadenada por el ataque de Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, en el que murieron 1.210 personas.