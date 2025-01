Congresista: para "castigar" a Colombia, Trump está a punto de hacer que paguemos más por el café

La representante demócrata por Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez

27 de enero de 2025.- La representante demócrata por Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, criticó la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer una serie de sanciones contra Colombia tras la negativa de Bogotá de aceptar dos vuelos de aviones militares con inmigrantes deportados del país norteamericano.



"Para 'castigar' a Colombia, Trump está a punto de hacer que todos los estadounidenses paguen aún más por el café. Recuerden: nosotros pagamos los aranceles, no Colombia. Trump se propone empeorar la inflación para la clase trabajadora estadounidense, no mejorarla. Está llenando sus bolsillos y los de la clase multimillonaria", escribió la legisladora en su cuenta de X.



El comentario de la representante demócrata fue objeto de criticas de internautas partidarios de Trump, que le hicieron ver que un acuerdo había sido alcanzado entre los países poco antes de su publicación.



"Récord mundial. 35 minutos y el tuit ya envejeció como leche caliente", comentó un usuario en referencia a la oferta del mandatario colombiano, Gustavo Petro, de transportar a migrantes colombianos en su avión presidencial.



Mientras, otros usuarios insistieron que existen otros países que exportan café y acusaron a la demócrata de no entender como funcionan los aranceles. "¿Esa es tu línea de ataque? ¿Vas a pagar más por el café? Si ese es el alcance de tu argumento político, dice mucho de ti", escribió otro.



En medio de la crisis diplomática entre ambos países, Trump había amenazado con imponer aranceles "de emergencia" del 25 % sobre todos los productos colombianos que ingresen al país.



Por su parte, Petro anunció que había ordenado al ministro de Comercio Exterior "elevar los aranceles de importaciones desde los EE.UU. en un 25 %", en respuesta a las sanciones impuestas contra Colombia. "Me informan que usted pone a nuestro fruto del trabajo humano 50 % de arancel para entrar a EE.UU., yo hago lo mismo", escribió Petro en su cuenta de X, dirigiéndose al mandatario estadounidense.



Sin embargo, la Casa Blanca emitió este domingo un comunicado afirmando que Bogotá acordó "aceptar sin restricciones a todos los extranjeros ilegales colombianos que regresen desde EE.UU. Además, indicó que "los aranceles y las sanciones del IEEPA [Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional], completamente redactados, se mantendrán en reserva y no se firmarán, a menos que Colombia incumpla este acuerdo".