Petro responde a a Trump tras sanciones contra Colombia: “Su bloqueo no me asusta”

27-01-25.-El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó con un mensaje contundente a las recientes sanciones económicas y diplomáticas anunciadas por Donald Trump, luego de que su gobierno impidiera la entrada de aviones estadounidenses con migrantes deportados.En un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario colombiano reafirmó su postura en defensa de los derechos humanos y rechazó el trato indigno hacia los migrantes.Petro criticó duramente las políticas de Trump, calificándolas de “esclavistas” y asegurando que Colombia no permitirá la entrada de vuelos con deportados si no se garantizan condiciones humanas."Túmbeme, presidente, y le responderán las Américas y la humanidad", expresó el mandatario colombiano en su misiva.Asimismo, aseveró al presidente estadounidense "puede con su fuerza económica y su soberbia intentar dar un golpe de estado como hicieron con (Salvador) Allende. Pero yo muero en mi ley, resistí la tortura y lo resisto a usted".Además, recordó la historia de resistencia de Colombia frente a la opresión y enfatizó que el país seguirá defendiendo su soberanía y dignidad. “Colombia es el corazón del mundo, una tierra de libertad y humanidad. No nos dominarán nunca”, expresó Petro.Las sanciones de TrumpEn respuesta a las sanciones impuestas por Trump, que incluyen aranceles de hasta el 50% a los productos colombianos, restricciones de visas y medidas financieras, Petro advirtió que su gobierno tomará acciones similares.“Si usted pone 50% de aranceles a nuestros productos, yo haré lo mismo”, señaló, al tiempo que llamó a los colombianos a fomentar la producción local como alternativa.Este conflicto bilateral surge tras la decisión de Petro de bloquear vuelos de deportación desde Estados Unidos, exigiendo un protocolo que respete los derechos de los migrantes.Por su parte, Trump acusó a Petro de poner en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos y anunció las sanciones como represalia.