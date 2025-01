Trump amenaza a Rusia con un golpe a su economía si no se alcanza un acuerdo con Ucrania

Donald Trump

22 de enero de 2025.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazó con imponer sanciones y aranceles "a alto nivel" contra Rusia si no se alcanza un acuerdo para poner fin al conflicto en Ucrania.



El mandatario estadounidense escribió este miércoles en la plataforma Truth Social que "no busca lastimar a Rusia". "Amo al pueblo ruso y siempre he tenido muy buena relación con el presidente [de Rusia, Vladímir] Putin", afirmó. En ese contexto, declaró que EE.UU. "nunca debe olvidar que Rusia nos ayudó a ganar la Segunda Guerra Mundial, perdiendo casi 60 millones de vidas en el proceso". Cabe precisar que, según datos oficiales, las pérdidas humanas de la Unión Soviética en la guerra alcanzaron los 27 millones de personas, lo que representa la cifra más elevada entre los países participantes.



"Dicho todo esto, voy a hacerle un gran favor a Rusia, cuya economía está fallando, y al presidente Putin. Lleguen a un acuerdo ahora, y ¡detengan esta ridícula guerra! Solo va a empeorar", escribió.



"Si no llegan a un 'acuerdo', y pronto, no tengo otra opción que poner impuestos, aranceles y sanciones a altos niveles a todo lo que sea vendido por Rusia a Estados Unidos, y a varios otros países participantes [del régimen de sanciones]. Acabemos con esta guerra, que nunca habría empezado si yo fuera presidente. Podemos hacerlo de la manera fácil, o de la manera difícil, y la manera fácil siempre es mejor", agregó.

Rusia quiere "una paz a largo plazo"



Este martes, Trump manifestó su disposición a reunirse con Putin "en cualquier momento" que le convenga al mandatario ruso. Además, advirtió que "parece probable" que imponga sanciones adicionales a Rusia si Putin se niega a participar en negociaciones con él.



Por su parte, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó este lunes que Moscú "está abierto al diálogo con la nueva Administración de EE.UU." sobre Ucrania, pero enfatizó que "lo más importante aquí es eliminar las causas fundamentales de la crisis". "En cuanto a la propia solución de la situación, quiero subrayar una vez más que su objetivo no debe ser una breve tregua, una especie de descanso para un reagrupamiento de fuerzas y un rearme para una posterior continuación del conflicto, sino una paz a largo plazo basada en el respeto a los intereses legítimos de todas las personas, de todos los pueblos que viven en la región", explicó Putin.