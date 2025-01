Bolivia: resguardan a Evo Morales para evitar su captura

Credito: Web

21 de enero de 2025.- El ex presidente de Bolivia, Evo Morales (2006-2019), está siendo resguardado por sus seguidores en la región cocalera del Chapare, en el departamento de Cochabamba (centro), donde reside, para evitar que la Policía y efectivos de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) lo capturen, afirmó este lunes el diputado del partido Movimiento Al Socialismo (MAS), Anyelo Céspedes, en entrevista con la Agencia Sputnik.



"Es una persecución judicial, quieren acabar políticamente y con la vida de Evo Morales​​​. Es por eso que estamos en vigilia y vamos a seguir protegiendo su vida en el Trópico de Cochabamba. Creemos que es el único hombre que puede salvar a Bolivia de esta crisis en que vivimos", explicó.



El pasado viernes, el juez Nelson Rocabado ordenó la detención de Morales por no presentarse en una audiencia cautelar en la ciudad de Tarija (sur), por segunda oportunidad, en el caso de trata que investiga la Fiscalía, por una supuesta relación amorosa con una menor, que resultó embarazada en 2016.



"Hay una guerra judicial en contra de Evo Morales, se inventaron un proceso judicial que no tiene pies ni cabeza, lo acusan de estupro, pero ni siquiera la víctima hizo la denuncia. La supuesta víctima presentó un documento al Ministerio Público para aclarar que no existe delito en su contra", aclaró el legislador boliviano.



Céspedes argumentó que el gobierno de Luis Arce busca acabar con Morales, recordando el incidente del pasado 27 de octubre de 2024, cuando el ex mandatario denunció que policías intentaron atentar contra su vida con armas de fuego, cuando iba camino a su programa dominical de radio en la localidad de Shinahota.



"Hemos venido con 100 jóvenes de la ciudad de Santa Cruz a masificar la vigilia, sabemos que este gobierno busca volver a ingresar al Trópico de Cochabamba. Los que operaron cuando intentaron asesinarlo, no solo fueron policías bolivianos, sino extranjeros, tenemos certeza que eran personeros de la CIA", aseguró.



Morales responsabilizó al presidente, Luis Arce, del operativo en su contra, pese a que el gobierno boliviano abrió una investigación de los hechos.



Pero para el gobierno boliviano, se trató de un control antinarcóticos al vehículo en que iba Morales, que presuntamente fue evitado con disparos del propio ex presidente contra los uniformados, lo que desencadenó un tiroteo en medio de una persecución.



Arce fue ministro de Economía de Morales durante la mayor parte de sus 14 años de gobierno, pero ahora ambos están enfrentados por la candidatura presidencial del Movimiento Al Socialismo (MAS) para las elecciones generales de 2025.