Marco Rubio jura como secretario de Estado de Estados Unidos

Vicepresidente Vance y Marco Rubio

21 de enero de 2025.- Marco Rubio tomó juramento para el cargo de secretario de Estado de Estados Unidos en una ceremonia en la que prometió trabajar por "un mundo más seguro" bajo las directrices del presidente, Donald Trump.



Rubio dijo que la principal prioridad de Trump será promover los intereses de los Estados Unidos y que todo lo que hagan el gobierno y el Departamento de Estado debe hacer que el país sea más fuerte, más seguro o más próspero. "Si no hace una de esas tres cosas, no lo haremos", dijo Rubio.



Rubio se convirtió en el primer confirmado del gabinete de Trump, que le nominó para el cargo en noviembre, tras recibir el apoyo unánime del Senado. El encargado de tomarle juramento fue el nuevo vicepresidente, J.D. Vance, quien lo definió como un "buscador de soluciones bipartidistas" y bromeó sobre su inicio en el cargo. "Diré que es bastante difícil superar el hecho de ser juramentado como vicepresidente y que los Buckeyes ganen el campeonato nacional el mismo día, pero este es un comienzo espectacular para una carrera", dijo.



Tras jurar el cargo, Rubio dijo que "uno de los principales objetivos de las políticas exteriores estadounidenses será la promoción de la paz". "Por supuesto, una paz a través de la fuerza, una paz siempre sin abandonar nuestros valores, pero creo que es extraordinario que sea algo que deba decirse y que no se haya dicho lo suficiente en tiempos recientes", añadió el nuevo secretario de Estado.



Rubio tuvo unas palabras en español para sus padres, que migraron de Cuba al estado de Florida en 1956, durante la dictadura de Fulgencio Batista. "El propósito de su vida fue que nosotros pudiéramos vivir los sueños que no fueron posibles para ellos. Es un honor increíble ser el secretario de Estado del país más poderoso y más bueno de la historia de la humanidad", dijo.