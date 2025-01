MAS considera que no votar en elecciones de este año "sería el mismo error"

Felipe Mujica, preesidente del MAS Credito: Web

21-01-25.-Para el secretario general del MAS, Felipe Mujica, sería un gran error abstenerse en las distintas elecciones previstas para este año. Señaló que la tolda naranja no ha dejado de participar en ningún proceso comicial en los 54 años de vida que tiene la organización política.



«El MAS participó en la pasada elección presidencial, a pesar de que el CNE, de manera arbitraria y sin ningún tipo de argumento legal, decidió quitarnos la tarjeta».



Enfatizó que la elección de diputados a la Asamblea Nacional, gobernadores, legisladores, alcaldes y concejales exige una planificación clara y detallada.



«Una cosa es que estemos conscientes de lo ocurrido en la elección presidencial del 28 de julio, de todas las dudas que aún se tienen y que deben ser despejadas, pero los procesos electorales establecidos en la ley hay que cumplirlos».



Mujica hizo un llamado a todos los sectores de oposición del país a revisar, discutir y decidir de manera unitaria el tema electoral para actuar coherentemente, defender los resultados y que no se repita la experiencia del 28-J.



«Un sector muy grande de la oposición asumió la abstención como forma de lucha, pero esto le sirvió al gobierno, en múltiples oportunidades para ganar espacios políticos».





Recordó que la ciudanía tomó la decisión de participar activamente en la elección pasada, aun cuando sabe que el resultado fue manipulado.



«Anunciar que ya no se puede votar significa dejar a la gente sin alternativa, a menos que alguien tenga en sus manos una solución mágica”.

