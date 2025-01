(VIDEO) Presidenta Sheinbaum: "México no es colonia de nadie"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha intentado despejar las preocupaciones de la ciudadanía ante el nuevo período de relaciones bilaterales que se abre con Estados Unidos, donde la Administración de Joe Biden deja paso este lunes al segundo mandato de Donald Trump.

"Cuando estuvo el presidente López Obrador, llegó a un buen entendimiento con el presidente Trump, y por eso yo pienso que vamos a llegar a un buen entendimiento, que nos vamos a entender siempre, el diálogo ayuda", expresó la mandataria durante la entrega de tarjetas de pensiones de bienestar en Chinantla, Puebla.

"Pero de todas maneras, que se oiga bien, que se oiga lejos: México no es colonia de nadie, no es protectorado de nadie, México es un país libre, independiente y soberano", subrayó.

La fuerza motriz detrás del bienestar de EE.UU.

En su férrea defensa de los mexicanos y del país, Sheinbaum recordó lo trabajador que es el pueblo de México, que no solo ha sacado adelante a la economía nacional, sino también la economía de Estados Unidos: "¿Qué, a poco tendrían comida en la mesa los estadounidenses si no fuera por las mexicanas y los mexicanos?".

"¿Qué sería de Nueva York sin los mixtecos, las mixtecas? Por eso le decimos 'Puebla York', porque allá trabajan en los servicios, trabajan en la construcción", afirmó, recordando que "8 o 7 de cada 10 trabajadores de campo en EE.UU. son de origen mexicano".

La mandataria también indicó que los compatriotas que trabajan en EE.UU. envían a sus familias a México el 20 % de lo que ganan, con lo que "el otro 80 % se queda en EE.UU., se ahorra allí, se gasta allí" y "todos pagan impuestos".

Fentanilo

Sheinbaum también se refirió en su discurso a las dos conversaciones telefónicas que mantuvo con Trump hace algunas semanas. "En la segunda ocasión que hablé, me preguntó: '¿Ustedes tienen problema de esta droga tan terrible que hay en EE.UU. que se llama fentanilo?'", recordó la presidenta mexicana, que respondió: "La verdad, no. Sí hay problema de drogadicción, pero esa droga no la consumimos los mexicanos y mexicanas, y con todo, la drogadicción no es tan terrible en México. Sí es un problema, pero no es el principal problema".

A la siguiente pregunta de Trump, que no entendía por qué el fentanilo no es un problema en México, Sheinbaum contestó que su pueblo tiene "valores familiares" y la tradición de cuidar a los suyos.