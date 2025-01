Biden indulta de forma póstuma en su último día al nacionalista Marcus Garvey

Marcus Mosiah Garvey Credito: Web

20-01-25.-El presidente saliente estadounidense, Joe Biden, anunció este domingo que indulta de forma póstuma al nacionalista afroamericano Marcus Mosiah Garvey, que influyó en Malcom X y otros líderes de los derechos civiles y fue condenado a cinco años de cárcel en 1923 por fraude postal.



Martin Luther King Jr. había definido a Garvey (1887-1940) como el primer hombre de color en la historia de Estados Unidos en liderar y desarrollar un movimiento de masas.



«EE.UU. es un país construido sobre la promesa de segundas oportunidades. Como presidente he utilizado mi poder de clemencia para hacer realidad esa promesa al otorgar más indultos y conmutaciones que cualquier otro mandatario. Hoy ejerzo ese poder para indultar a cinco personas y conmutar las sentencias de dos que han demostrado arrepentimiento, rehabilitación y redención», dijo Biden en un comunicado de la Casa Blanca.



Estos nuevos indultos y conmutaciones tienen lugar la víspera de la conmemoración del Día de Martin Luther King Jr. y de que asuma la Presidencia el republicano Donald Trump.



Entre los beneficiados se encuentran también el activista en favor de los derechos de los migrantes Ravi Ragbir, condenado por un delito no violento en 2001 a 2,5 años de prisión y que afrontaba amenazas de deportación a Trinidad y Tobago.



Biden, que pasa su último día en el cargo en Carolina del Sur, estado que ayudó a impulsar su candidatura presidencial en 2020, también indultó a Don Scott, quien en 2024 se convirtió en el primer presidente negro de la Cámara de Delegados de Virginia y que en 1994 fue condenado a diez años de cárcel por un delito de drogas.



Asimismo, indultó a Kemba Smith Pradia, condenada por el delito de drogas en 1994 y que desde entonces milita en favor de una reforma penitenciaria, y a Darryl Chambers, sentenciado a 17 años en 1998 por un delito no violento de drogas y que aboga por la prevención de la violencia con armas de fuego.



El indulto libera a la persona de la culpa y el castigo y la conmutación solo reduce o elimina el castigo, pero no implica una exoneración.



Biden conmutó las sentencias de Robin Peoples, sentenciado a 111 años de prisión por robo de bancos en Indiana, y de Michelle West, quien cumple cadena perpetua por su papel en un caso de conspiración de drogas a principios de la década de los noventa.



El pasado viernes el mandatario saliente anunció su decisión de conmutar las sentencias de cárcel «desproporcionadas» impuestas a cerca de 2.500 presos que cumplen condenas por «delitos no violentos relacionados con drogas».



Biden también ha conmutado las penas de 37 de los 40 condenados a muerte a nivel federal, convirtiendo sus castigos en cadena perpetua, y ha indultado a su hijo Hunter, que estaba procesado por delitos de armas y fiscales.

