EEUU: Donald Trump no descarta utilizar la fuerza militar para controlar Goenlandia y El Canal de Panamá

Credito: POOL/AFP via Getty Images



7 de enero de 2025.-La severa retórica de Trump también apuntó a Canadá, advirtiendo sobre un enfoque basado en la “fuerza económica - aranceles muy serios” y restando importancia a su fuerza militar, informó India Express.com



El presidente electo Donald Trump declaró el martes que no descartaría el uso de la fuerza militar para asegurar el control del Canal de Panamá y apoderarse de Groenlandia, citando su importancia estratégica para la seguridad nacional de Estados Unidos.



Hablando en una conferencia de prensa el martes en Mar-a-Lago, el presidente electo Donald Trump se negó explícitamente a descartar el uso de coerción militar o económica cuando se le preguntó sobre sus planes con respecto al Canal de Panamá y Groenlandia.



Una delegación de asistentes y asesores de Trump, incluido su hijo Donald Trump Jr, se encuentra actualmente de visita en Groenlandia.



Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de utilizar una acción militar, Trump dejó abierta la opción. "No voy a comprometerme con eso", dijo. “Puede ser que tengas que hacer algo. El Canal de Panamá es vital para nuestro país”. También reiteró la importancia de Groenlandia y afirmó: "Necesitamos a Groenlandia por motivos de seguridad nacional".



Trump alegó que el Canal de Panamá, que fue transferido al control panameño en 1999 en virtud de un tratado de 1977, ahora es “operado por China”, renovando sus llamados para que la vía fluvial estratégica vuelva al control de Estados Unidos.



"El Canal de Panamá fue construido para nuestro ejército", afirmó Trump. “El Canal de Panamá es vital para nuestro país. Está siendo operado por China. ¡Porcelana! Y le dimos el Canal de Panamá a Panamá, no a China”.



Respecto a Groenlandia, Trump amenazó con medidas económicas contra Dinamarca, advirtiendo que si el país se opusiera a sus aspiraciones territoriales, “impondría aranceles muy altos a Dinamarca”.