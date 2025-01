Trump dice que el control del "canal de Panamá está en discusión ahora mismo"

7 de enero de 2025.- El presidente electo de EE.UU., Donald Trump, declaró este martes que el control del canal de Panamá se encuentra ahora mismo "en discusión" con las autoridades locales.



"El canal de Panamá está en discusión con ellos ahora mismo. Violaron todos los aspectos del acuerdo, y lo violaron moralmente", dijo Trump.



"El canal de Panamá es una vergüenza, lo que ocurrió en el canal de Panamá. Jimmy Carter lo dio por un dólar, y se suponía que nos iban a tratar bien", dijo el futuro inquilino de la Casa Blanca. "Lo dimos por un dólar. Pero el trato fue que […] tienen que tratarnos justamente. No nos tratan justamente. Cobran más por nuestros barcos que por los barcos de otros países. Cobran más por nuestra Armada que por las armadas de otros países. Se ríen de nosotros porque creen que somos estúpidos, pero ya no lo somos", declaró.



Durante su intervención, Trump precisó que "el canal de Panamá es vital para nuestro país", pero "está siendo operado por China". "Y le dimos el canal de Panamá a Panamá. No se lo dimos a China. Y han abusado de él. Han abusado de ese regalo. Nunca debería haberse hecho, por cierto. Dar el canal de Panamá es por lo que Jimmy Carter perdió las elecciones, en mi opinión", enfatizó.



Al mismo tiempo, el mandatario electo afirmó que "no puede garantizar" que no se aplique la fuerza militar para obtener el control del canal o Groenlandia. De acuerdo con sus palabras, EE.UU. necesita el canal y la isla "para la seguridad económica". "No voy a comprometerme a ello [a no usar la fuerza militar]. Tal vez tenga que hacer algo", sostuvo.





