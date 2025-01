Lula regresa a recinto oficial de trabajo de Presidencia de Brasil

Lula Da Silva, presidente de Brasil Credito: Web

6 de enero de 2025.- El presidente Luiz Inácio Lula da Silva retorna hoy al Palacio del Planalto, lugar oficial de trabajo de la Presidencia de Brasil en esta capital, tras someterse en diciembre a dos cirugías en la cabeza.



Después de las intervenciones quirúrgicas en un hospital privado en Sao Paulo, el mandatario concentró las actividades en el Palacio de la Alvorada, capitalina residencia oficial de los jefes del Ejecutivo, y en la Granja del Torto, casa de campo de la Presidencia.



Aunque lejos del Planalto, el gobernante no llegó a alejarse de las funciones presidenciales durante el período de recuperación.



En su regreso, Lula tendrá que dedicarse a dos temas principales: el enfrentamiento sobre las enmiendas parlamentarias y la discusión sobre una eventual reforma ministerial.



La falta de aquiescencia entre el Supremo Tribunal Federal (STF) y el Congreso Nacional con respecto a las revisiones legislativas, que se arrastra desde agosto, sigue en el orden del día.



No hubo acuerdo sobre las reglas para la aplicación de los recursos y en los últimos días del año pasado el ministro Flávio Dino, del STF, suspendió todas las transferencias, a pesar de la legislatura.



Lula fue dado de alta médica en Sao Paulo el 15 de diciembre después de necesitar pasar por una cirugía para contener una hemorragia intracraneal.



Se le permitió volver a su casa en esa división territorial para continuar recibiendo seguimiento clínico de cerca.



Para el staff de profesionales que lo acompañó, el exsindicalista no tendría ningún tipo de secuelas físicas ni neurológicas.



El exdirigente obrero sintió dolor de cabeza e indisposición al final de la tarde del 9 de diciembre e ingresó en un centro sanitario exclusivo de Brasilia.



Lo anterior por el golpe que sufrió en la cabeza tras caerse en octubre en uno de los baños de la Alvorada que le ocasionó una herida en la nuca.



Tras exámenes de imágenes en esta capital, se constató la necesidad de intervención quirúrgica y fue transferido al hospital Sirio-Libanés de Sao Paulo. En esta clínica se sometió a una cirugía de emergencia, que se realizó sin complicaciones.



Pasó por dos intervenciones médicas, el 10 y 12 de diciembre, además de un tercer procedimiento para retirar un drenaje de la cabeza.



Hace poco más de un año, en septiembre de 2023, el líder progresista se hizo una artroplastia total de la cadera derecha, una cirugía para reemplazar, con una prótesis, el cartílago desgastado en esa región del cuerpo.



Cuando el procedimiento se completó después de un calendario, pasó por exámenes de revisión.