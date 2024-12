EEUU: Trump reitera promesa antiinmigratoria en mitin de la convención de derecha

Trump en mitin de la convención de derecha en Arizona

22 de diciembre de 2024.- Donald Trump utilizó su discurso del domingo por la mañana en una convención de derecha en Phoenix, Arizona, como una vuelta de la victoria, reforzando la idea de que su victoria clara, aunque relativamente estrecha, fue de hecho una aplastante victoria, e inculcando a su base la idea de que goza de un mandato abrumador.



“Nuestro movimiento no sólo ganó un mandato”, dijo Trump, quien ganó el voto popular en las elecciones de noviembre por aproximadamente medio punto porcentual, al ganar el Colegio Electoral por 312 a 226. “Hemos construido mayorías en todas partes que definirán el futuro de nuestro país”.



Se dirigía a una multitud de partidarios que se habían reunido para AmericaFest, una convención anual organizada por la organización Turning Point USA, el grupo político que se movilizó antes de las elecciones de 2024 para atraer a los votantes de los estados indecisos para Trump y ganarle el control de ambas cámaras del Congreso al comienzo de su segunda presidencia en enero.



Durante su discurso, Trump se deleitó con su victoria y reafirmó sus promesas de campaña contra la inmigración. Incluso se refirió un poco a las elecciones de 2020, que Joe Biden ganó por un estrecho margen y Trump afirmó falsamente que le habían robado. Este año, Trump afirmó que ganó de manera “aplastante”, aunque su victoria fue ajustada pero decisiva también.



Elogió a los grupos demográficos históricamente de tendencia demócrata que participaron en menor número durante las elecciones presidenciales de 2024, y afirmó que los jóvenes y los latinos son un nuevo bloque en su base.



Trump también destacó el papel de las grandes empresas que lo respaldaron, o al menos capitularon ante él. “Me llamaron grandes líderes empresariales, muchos de ellos, y algunos de ellos no estaban exactamente de mi lado”, dijo Trump.



“Pero ahora están de mi lado”. ( Según se informa, Trump cenó recientemente con el multimillonario propietario de Amazon y del Washington Post, Jeff Bezos, en Mar-a-Lago).



Durante su discurso, Trump habló largo y tendido sobre el Canal de Panamá, y reafirmó su amenaza del sábado de recuperar el paso comercial si Panamá no gestiona la ruta de acuerdo con sus preferencias. “Exigiremos que el Canal de Panamá sea devuelto ahora a Estados Unidos”, dijo Trump, entre aplausos.