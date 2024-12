Canciller de Colombia sobre elecciones en Venezuela: “No hay actas para nadie”

Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Luis Gilberto Murillo Credito: Web

22-12-24.-El canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, habló de las razones por las que no han reconocido a Edmundo González o a Nicolás Maduro, asegurando que en Venezuela “no hay actas para nadie”.



“Si no hay actas, no hay reconocimiento. Si no hay reconocimiento, no debe haber asistencia a ese acto de posesión”, dijo en entrevista a Semana.



El canciller aseveró claro que dicha decisión se fundamenta en los “principios democráticos” y en el cumplimiento de procesos institucionales.



Cuando se le preguntó la validez del triunfo de Edmundo González, el canciller de Colombia dijo que no hay bases documentales “suficientes para reconocer ningún resultado”.



“Porque no hay actas, no hay actas para nadie. Algunos dicen: ‘Sí están las actas y las hemos revisado’. Pero es que Venezuela tiene un proceso institucional de una Constitución y unas leyes, el cual no se siguió y no se presentaron. Si eso no se ha hecho, ahí hay algo como inconcluso”, argumentó.



Murillo también explicó que Colombia mantiene relaciones con Venezuela a nivel de Estado, pese a las dudas sobre la legitimidad del proceso electoral.



“Mantenemos una relación de Estado a Estado, una relación que se debe mantener porque tenemos a millones de personas allí, unos aspectos comerciales, económicos, humanitarios, de seguridad”, comentó.

