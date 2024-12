Mueren alrededor de 100 personas en ataque aéreo en Sudán

Enfrentamientos en Sudán

11 de diciembre de 2024.- Desde el inicio del conflicto armado Kabkabiya ha sido escenario de combates significativos, lo que ha contribuido a una crisis humanitaria en la zona.



Un ataque en Sudán, atribuido al Ejército, y perpetrado contra un mercado en la localidad de Kabkabiya, en Darfur Norte (oeste), dejó alrededor de cien muertos y varios heridos.



De acuerdo con la organización no gubernamental Emergency Lawyers, el bombardeo ocurrió «durante el mercado semanal, al que habían acudido residentes de varias aldeas de los alrededores para comprar».



El mercado semanal es una especie de feria que se realiza todas las semanas en Sudán con el fin de que vendedores, comerciantes y agricultores vendan sus productos directamente a los consumidores, lo que significa que un gran número de personas acuden a esos eventos.



Emergency Lawyers denunció el crimen y resaltó que esas acciones son “una flagrante violación del Derecho Internacional Humanitario, que prohíbe los ataques contra civiles y reuniones pacíficas».



Asimismo, dio a conocer que el Ejército también bombardeó otras zonas de la ciudad de Nyala, capital de Darfur Sur.



Por su parte, el portavoz del Ejército sudanés, Nabil Abdulá, dio a conocer que continuarán las operaciones contra de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).



Abdulá expresó «afirmamos que las Fuerzas Armadas siguen ejerciendo su derecho legítimo a defender el país y actuando de forma adecuada con cualquier lugar o instalación usada por la milicia o sus agentes con fines militares contra el Estado de Sudán».



El funcionario sudanés negó la participación del Ejército en el ataque y acusó a las FAR de difundir mentiras.



Los enfrentamientos entre el Ejército de Sudán y las FAR se intensificaron en el año 2023, desde entonces miles de personas han muerto y más de once millones han sido desplazados.