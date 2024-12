Asegura mandatario húngaro fin del actual orden mundial

El primer ministro húngaro, Viktor Orban

11 de diciembre de 2024.- El primer ministro húngaro, Viktor Orban, aseguró hoy que todos deben prepararse para un nuevo orden mundial, pues ha llegado el fin del reinante actualmente.



Durante una entrevista a la radio Kossuth, el político afirmó que no son los mejores tiempos para los liberales, pero algunos países podrán beneficiarse de los próximos cambios.



Aquellas naciones que aprovechen al máximo sus puntos fuertes podrán salir victoriosos en tiempos de cambio, indicó el mandatario magiar.



El primer ministro húngaro señaló que en la próxima batalla los estados que se sometan perderán.



Los que no sean capaces de mostrar sus propios valores, no podrán descubrir la fuerza inherente al carácter nacional, explicó el político.



Orban igualmente señaló que Budapest no tiene la intención de romper los vínculos con los centros globales de poder económico.