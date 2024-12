Los agricultores de la UE planean protestas mientras aprueban acuerdo comercial con Mercosur

Mercosur y UE firman acuerdo de libre comercio

6 de diciembre de 2024.- El ejecutivo de la UE ha alcanzado un acuerdo comercial profundamente controvertido con cuatro países sudamericanos, superando las objeciones de Francia y provocando un llamado inmediato a la protesta de los agricultores europeos.



Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, voló a Montevideo para firmar lo que llamó un “acuerdo histórico” con los cuatro miembros fundadores del Mercosur: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.



Los dos bloques comerciales han mantenido negociaciones intermitentes durante 25 años, pero las conversaciones se intensificaron en los últimos nueve meses a medida que la campaña de Donald Trump para la Casa Blanca con una plataforma proteccionista ganó impulso.



Von der Leyen dijo que el acuerdo “no era sólo una oportunidad económica” sino una “necesidad política” entre países democráticos con ideas afines.



“Ambos creemos que la apertura y la cooperación son los verdaderos motores del progreso y la prosperidad. Sé que soplan fuertes vientos en la dirección opuesta, que conducen al aislamiento y la fragmentación, pero este acuerdo es nuestra respuesta clara”.



De ratificarse, el acuerdo reducirá los aranceles sudamericanos sobre los automóviles, la ropa, los alimentos, los vinos finos y los medicamentos europeos. A cambio, la UE abrirá sus mercados, pero ha impuesto límites a la cantidad de carne de vacuno y de cerdo, etanol, miel y azúcar que se pueden importar.



El acuerdo aún debe ser aprobado por los Estados miembros de la UE y el Parlamento Europeo, aunque todavía no se han determinado los mecanismos precisos. Se espera que los abogados de la Comisión opten por el método más sencillo de ratificación que no otorga un veto a los Estados miembros.



Aun así, la ratificación no es una certeza. La ministra francesa de Comercio, Sophie Primas, dijo a la AFP que el último acuerdo “no es el final de la historia”, ya que “solo compromete a la Comisión, no a los estados miembros [de la UE]”.



Polonia se unió a Francia en su oposición al acuerdo, mientras que funcionarios de la oficina de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, dijeron antes del anuncio del viernes que no se habían cumplido las condiciones para aprobar el acuerdo.



El viernes, uno de los aliados de Meloni en el Parlamento Europeo, Carlo Fidanza, dijo que no había motivos para dar luz verde, ya que la compensación para los productores europeos que podrían salir perdiendo sigue siendo "demasiado escasa", entre otras preocupaciones.



El acuerdo cuenta con el fuerte apoyo de Alemania y España, que ven oportunidades de exportación y vínculos diplomáticos más fuertes.



El canciller alemán, Olaf Scholz, tuiteó que se había superado un obstáculo importante: “Esto creará un mercado libre para más de 700 millones de personas junto con más crecimiento y competitividad”.



El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dijo que el acuerdo “establecerá un puente económico sin precedentes entre Europa y América Latina”.



El acuerdo supone una victoria personal para el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien había presionado mucho para lograrlo.



Pero fue recibido con tibio entusiasmo por el presidente libertario de extrema derecha de Argentina, Javier Milei, quien ha presionado para que se flexibilicen las reglas del Mercosur para permitir que los estados miembros negocien acuerdos bilaterales con otros países fuera del bloque.



El viernes, Milei dijo que el bloque “terminó convirtiéndose en una prisión” para los estados miembros, y luego agregó que “nos trae más problemas que soluciones”.



Un acuerdo anterior entre la UE y el Mercosur fracasó en 2019 cuando varios países europeos se negaron a firmarlo debido a los incendios que arrasaban la selva amazónica como resultado de las agresivas políticas de despeje de tierras del entonces presidente de extrema derecha de Brasil, Jair Bolsonaro.



Los funcionarios de la UE dijeron que habían realizado mejoras significativas en el texto de 2019: el acuerdo ahora puede suspenderse si los países no cumplen sus promesas en virtud del tratado climático de París. El acuerdo comercial “respeta el extraordinario y frágil patrimonio natural del Mercosur”, dijo von der Leyen.



Los activistas y políticos ecologistas sostienen que las protecciones climáticas son inadecuadas. La Coalición Europea por la Justicia Comercial ha afirmado que el acuerdo impulsará la deforestación y promoverá “modelos agrícolas destructivos que desplazan a los pequeños agricultores y a las comunidades indígenas”.



Laura Restrepo Alameda, de la Red de Acción Climática de América Latina, dijo que el acuerdo empujaría a América del Sur “aún más hacia el colapso ecológico” y apuntalaría un “sistema económico neocolonial destructivo” que impulsa las desigualdades.



“El acuerdo afectará gravemente los derechos colectivos de las comunidades indígenas que ya soportan una carga desproporcionada de la crisis climática y que, escandalosamente, nunca fueron consultadas sobre el acuerdo”, afirmó.



Copa Cogeca, el grupo de presión agrícola europeo, anunció que planeaba protestas relámpago el lunes, argumentando que los agricultores corrían el riesgo de perder ingresos “debido a la afluencia de productos de bajo costo” de los países del Mercosur. Un representante dijo que el sector agrícola había sido utilizado “como moneda de cambio para beneficiar a otras industrias”.



Los funcionarios de la UE han replicado que el acuerdo incluye salvaguardas para productos sensibles. La UE permitirá la importación de 99.000 toneladas de carne de vacuno del Mercosur con nuevos aranceles más bajos del 7,5%, que se implementarán gradualmente a lo largo de cinco años, lo que equivale al 1,6% del consumo anual del bloque. La UE ya importa casi 200.000 toneladas de carne de vacuno de los cuatro países sudamericanos.



La comisión, que tiene el poder de negociar acuerdos comerciales en nombre de la UE, ha estado desesperada por la posibilidad de que el acuerdo del Mercosur fracase. Los funcionarios temen que la UE pierda influencia y credibilidad en América del Sur, a medida que China aumenta rápidamente sus inversiones en el continente.