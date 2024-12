Parlamento de Francia debate moción de censura contra Primer Ministro

Parlamento de Francia

4 de diciembre de 2024.- La Asamblea Nacional (AN) de Francia debate este miércoles una moción de censura contra el Gabinete del primer ministro, el conservador Michael Barnier, luego de que fuesen rechazados los Presupuestos Generales de 2025.



Ante el pleno se presentaron dos propuestas de rechazo: una elaborada por el Nuevo Frente Popular (NFP), del que forman parte organizaciones de izquierda como La Francia Insumisa, los comunistas, los socialistas y los verdes, y otro por Agrupación Nacional (extrema derecha), que encabeza Marine Le Pen, quien dio a conocer que su partido político apoyará el proyecto de la izquierda.



La AN está fragmentada entre grandes bloques: el de izquierda, la derecha y los afines al presidente Emmanuel Macron. Solo estos últimos y otros representantes de la derecha aprobaron los Presupuestos Generales de 2025. Debido a la falta de apoyo parlamentario, se cuestiona la legitimidad de la propuesta presupuestaria que presentó Barnier y su permanencia en el cargo.



Durante el debate, se rechazó la recomendación del jefe de Gobierno de aplicar un recorte al presupuesto por 60.000 millones de euros (más de 63.000 millones de dólares) y al mismo tiempo subir los impuestos, todo con el supuesto interés de reducir el déficit.



Al intervenir, el presidente de la Comisión de Finanzas de la AN, diputado T (izquierda), expresó que la mayoría del pueblo apoya censurar al Gabinete de Barnier. Le criticó que tratase de evitar el rechazo parlamentario y evitar un fracaso entrando en diálogos con la extrema derecha.



Responsabilizó de toda la situación al presidente Macron, que nombró a Barnier para el cargo desoyendo la expresión del pueblo en las urnas, que le dio la victoria a la izquierda.



En esa línea, el diputado socialista Boris Vallaud respaldó a Coquerel, afirmó que Barnier ha fracasado y cuestionó por qué no convocó a la izquierda para un diálogo.



La diputada Cyrielle Chatelain (izquierda, del Grupo Ecologista y Social) afirmó que Macron «nos está llevando a un callejón sin salida. Apoyándose en un acuerdo con Marine Le Pen, intentó mantener su política a cualquier precio».



A su vez, Le Pen consideró que el presupuesto va contra los franceses en situación más vulnerable: «los que tienen una pequeña pensión, los enfermos, los trabajadores pobres», dijo. Además, acusó al Primer Ministro de haber rechazado las exigencias de su partido sobre inmigración, de lucha contra la inseguridad y protección del poder adquisitivo.