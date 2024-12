Universidades argentinas se manifiestan contra la crisis salarial

2 de diciembre de 2024.- La secretaria general de Conadu Histórica, Francisca Staiti, enfatizó la necesidad de «una navidad sin salarios por debajo de la línea de pobreza».



En un contexto de creciente descontento social, el Frente Sindical de Universidades Nacionales ha convocado a una manifestación este lunes en Buenos Aires para exigir una recomposición salarial que permita a los docentes y no docentes vivir dignamente.



La movilización se llevará a cabo frente al Palacio Pizzurno a las 17H00 hora local, y se une a la protesta programada para el jueves en Plaza de Mayo, que organizaron las centrales obreras del país contra las políticas de ajuste del gobierno de Milei.



La secretaria general de Conadu Histórica, Francisca Staiti, resaltó la necesidad de «una navidad sin salarios por debajo de la línea de pobreza» para todos los trabajadores universitarios.



Los sindicatos han manifestado preocupación por la falta de diálogo con el gobierno y la interrupción de las negociaciones paritarias, lo que ha llevado a un deterioro significativo en las condiciones laborales generales en el país.



Walter Merkis, secretario general de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun), señaló que muchos trabajadores no docentes se encuentran en categorías salariales que apenas alcanzan para subsistir.



Afirmó que el aumento del 2 por ciento anunciado por el gobierno para noviembre es considerado insuficiente y alejado de las expectativas reales ante los niveles de inflación.



La situación se agrava con la posibilidad de que el gobierno no apruebe el Presupuesto 2025, lo que podría llevar a una gestión discrecional y arbitraria en la asignación de recursos para las universidades: “Al Gobierno le conviene más, como estrategia, no aprobar el presupuesto porque de esa manera lo maneja como quiere”, advirtió.



Los sindicatos han criticado al gobierno por deslegitimar el rol de los mismos en defensa de los derechos laborales. La paritaria ha sido reducida a meras discusiones salariales, excluyendo temas fundamentales como los convenios colectivos y los fondos destinados a capacitación.



En este contexto crítico, la lucha por salarios dignos y condiciones laborales justas se convierte en un símbolo de resistencia frente a políticas neoliberales que amenazan con desmantelar logros históricos en materia educativa y laboral.



La movilización del lunes según sus organizadores, será una oportunidad clave para visibilizar estas demandas y reafirmar el compromiso colectivo por una educación pública accesible y equitativa en Argentina.

