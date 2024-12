Trump amenaza con arancel de 100% a países del BRICS si actúan para socavar al dólar estadounidense

Donald Trump Credito: Archivo-Reuters

01-12-24.-El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el sábado con imponer aranceles de 100% a las naciones del BRICS si toman medidas para socavar al dólar estadounidense.



La alianza de los BRICS está compuesta por Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Egipto, Etiopía, Irán y Emiratos Árabes Unidos.



Turquía, Azerbaiyán y Malasia han solicitado la membresía, y varios otros países han expresado su interés en unirse.



Aunque el dólar estadounidense es, por mucho, la moneda más utilizada en los negocios internacionales y ha sobrevivido a desafíos anteriores, los miembros del BRICS y otras naciones en desarrollo dicen estar hartos de la hegemonía de Estados Unidos en el sistema financiero global.



El dólar representa aproximadamente el 58% de las reservas de divisas extranjeras del mundo, según el FMI, y las principales materias primas, como el petróleo, todavía se compran y venden principalmente en dólares. Sin embargo, el dominio del dólar está bajo amenaza, dado el mayor PIB de los BRICS y la intención de la alianza de comerciar en otras monedas, un proceso conocido como desdolarización.



En una publicación en Truth Social, Trump dijo que “requerimos un compromiso de estos países de que no crearán una nueva moneda BRICS, ni respaldarán ninguna otra moneda para reemplazar al poderoso dólar estadounidense, o enfrentarán aranceles de 100%, y deberían olvidarse de vender en la maravillosa economía de Estados Unidos”.



En una cumbre de naciones del BRICS en octubre, el presidente ruso, Vladímir Putin, acusó a Estados Unidos de usar el dólar como arma y describió el hecho como un “gran error”.



“No somos nosotros quienes nos negamos a usar el dólar”, dijo Putin en ese momento. “Pero si no nos dejan trabajar, ¿qué podemos hacer? Nos vemos obligados a buscar alternativas”.



Rusia ha impulsado específicamente la creación de un nuevo sistema de pagos que ofrecería una alternativa a la red global de mensajería bancaria SWIFT y permitiría que Moscú esquive las sanciones occidentales y comercie con sus socios.



Trump dijo que no hay “ninguna posibilidad” de que el bloque BRICS reemplace al dólar estadounidense en el comercio global, y que cualquier país que intente hacerlo “debería despedirse de Estados Unidos”.



Investigaciones muestran que el papel del dólar estadounidense como la principal moneda de reserva global no está amenazado en el futuro cercano.



Un modelo del Atlantic Council que evalúa el lugar del dólar como la principal moneda de reserva global afirma que el dólar está “seguro en el corto y mediano plazo” y continúa dominando a otras monedas.



Trump hizo la última amenaza contra el BRICS después de que amenazó con imponer aranceles del 25% a todos los productos importados desde México y Canadá, y un impuesto adicional del 10% a los bienes de China, como una forma de obligar a los países a tomar medidas para detener el flujo de migrantes y drogas hacia Estados Unidos.



Desde entonces, sostuvo una llamada con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, quien dijo el jueves que confía en que se pueda evitar una guerra arancelaria con Estados Unidos. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, regresó a casa el sábado después de reunirse con Trump, sin garantías de que el presidente electo se retractará de los aranceles que amenazó imponer a Canadá.

