Critican a gobernadora demócrata de Nueva York por decir que colaboraría con Trump en deportaciones

28-11-24.- Dos de las principales organizaciones proinmigrantes en Nueva York han criticado a la gobernadora demócrata del estado, Kathy Hochul, por señalar que «sería la primera» en llamar a las autoridades de Inmigración para deportar a inmigrantes ilegales.



Se Hace Camino Nueva York y la Coalición de Inmigración acusaron a Hochul de «hacer el juego a la atroz agenda» del presidente electo Donald Trump, quien ha prometido deportaciones masivas, tras asumir el cargo ro segunda ocasión, el 20 de enero..



«Esta es una sorprendente falta de liderazgo por parte de la gobernadora Hochul. Nueva York es el hogar de inmigrantes de casi todos los países del mundo, muchos de ellos están aterrorizados debido a las amenazas de la administración entrante de Trump», indicó en un comunicado Natalia Aristizábal, codirectora de Se Hace Camino.



Hochul sostuvo el martes que apoya la inmigración legal, pero reiteró que sería la primera en llamar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para deportar indocumentados que violen la ley.



«Si alguien infringe la ley, seré la primera en llamar a ICE y decirles: ‘sáquenlos de aquí’”, advirtió la demócrata, que en anteriores ocasiones había prometido proteger a los neoyorquinos de las deportaciones masivas prometidas por Trump pero hasta el momento no ha dado a conocer un plan.



Hochul aseguró que una vez sean identificados, sería la primera «en ayudar a deshacerse de ellos. No los quiero aquí. No quiero que nadie aterrorice a mis ciudadanos”, afirmó.



Ante esas declaraciones, Aristizábal afirmó que los neoyorquinos merecen un líder que defienda a los inmigrantes, «no uno que sólo sea capaz de emplear un lenguaje divisivo en un momento en el que se necesita de un liderazgo visionario”.



Señaló que en lugar de intensificar sus esfuerzos para tranquilizar a los inmigrantes y asegurarles que estarán protegidos de «los horrores de la separación familiar», Hochul está «cayendo en el juego de la atroz agenda de Trump y continúa demonizando a las comunidades que ya soportan desproporcionadamente el peso de la violencia policial».



Mientras que el director ejecutivo de la Coalición, que agrupa a más de 200 organizaciones, destacó en X que es necesario que los funcionarios electos de Nueva York «defiendan a todos nuestros vecinos inmigrantes”.



A principios de año, Hochul indicó que los inmigrantes que agredieron a un policía en Times Square deberían ser deportados.

