Colombia exigirá visa a británicos, en respuesta a la misma medida anunciada por el Reino Unido

Gustavo Petro, presidente de Colombia Credito: Web

27-11-24.-El presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció el martes que su gobierno pedirá visa a los británicos que quieran visitar el país andino, en respuesta a Reino Unido, que horas antes anunció el restablecimiento del requisito de visado para colombianos por aumento de migración irregular.



Para el mandatario colombiano se trata de un “principio de la reciprocidad”, dada la decisión del Reino Unido de restablecer el visado, a dos años de su eliminación, ocurrida en noviembre de 2022, y aplicable para visitantes colombianos por un periodo de hasta seis meses.



En ese momento, esta decisión fue celebrada por el gobierno colombiano, que la consideró como un avance en las relaciones bilaterales y una muestra de confianza.



Sin embargo, Reino Unido informó el martes del restablecimiento del requisito de visado por “abusos al sistema” de una minoría de colombianos que viajaron en los dos últimos años.



“Para nuestros ministros no ha sido una decisión fácil”, señaló en un comunicado la Embajada Británica en Colombia. “Se tomó esta decisión para actuar frente al incremento significativo en el número de casos de migración irregular, particularmente solicitudes injustificadas de asilo”, detalló.



La Cancillería colombiana aseguró que fue un 1% de los viajeros colombianos el que hizo un “uso inadecuado de la exención de visado, haciendo solicitudes irregulares de asilo con falsas motivaciones”.



El embajador de Colombia en Reino Unido, Roy Barreras, detalló en un video difundido en redes sociales que entre esas malas prácticas se identificaron agencias de viaje “piratas que vendían falsos kits de asilo”.



El restablecimiento del requisito de visado, señaló la Cancillería colombiana, no afectará las relaciones comerciales y culturales entre ambos países, sino que será un “trámite rutinario”.



Las autoridades de Colombia aún no han anunciado cuándo se aplicará el requisito de visado para los viajeros de Reino Unido.



Para los visitantes colombianos al Reino Unido, la medida se aplicará desde el martes, según la embajada británica, pero tendrá excepción para quienes tuvieran un viaje reservado antes del anuncio y entren al país antes del 24 de diciembre.



Los colombianos también deberán tramitar la visa cuando sólo transiten por Reino Unido desde el 27 de noviembre.





La fuente original de este documento es:

AP (https://apnews.com/hub/noticias)